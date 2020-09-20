Bakanlık 5.000 TL ödüyor hemen alabilirsiniz! Eşya yardım parası alma şartları ve e-devlet başvuru ekranı

YARDIM PARASI BAŞVURU İŞLEMLERİ

5.000 TL olarak ödenen eşya yardımı için başvuru yapacak olan vatandaşlar başvurularını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olan ve kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular yazılı ve bizzat yapılıyor.

Eşya Yardımı için e-Devlet Başvuru Ekranı var Mı?

5.000 TL olarak ödenen ev eşyası yardımı için başvurular yalnızca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılır. Başvurular ayrıca yazılı olarak sunulur. Yani bu yardımlar için e-Devlet veya diğer internet başvuruları bulunmuyor.