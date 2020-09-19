



EK ÖDEME DE ARTACAK

Bu yılın ikinci yarısına ilişkin şu ana kadar sadece Temmuz ve Ağustos enflasyon verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz'da yüzde 0.58, Ağustos'ta ise yüzde 0.86 olarak gerçekleşti. Zam oranının belli olması için geriye 4 veri kaldı. Emekliler, kesin zam oranını Ocak ayı başında öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlı maaşlar hesaplara yatırılacak.



Zam, hem maaşlarda hem ek ödemelerde kendisini gösterecek. Maaşın yüzde 4-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.

EMEKLİYE İNTİBAK MÜJDESİ!

Emeklilerin yargı sürecinde mutlu sona ulaşamamasına karşın intibak umutları bitmedi. Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri intibak beklentisi taşıyor. Memur emeklileri maaşlarındaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini istiyor.



2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur'lular da 2000'den önce emekli olanlara yapılan intibak düzenlemesinin kendileri için de hayata geçirilmesini bekliyor.