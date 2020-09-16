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    • Ekonomi
    • 16.09.2020 Gazete
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    çift haneli büyüme hedefini tutturdu

    sektörünün, pandemi koşullarına rağmen yılın ilk yarısında başarılı bir performans sergilediğini ifade eden 'su , "Coronavirüs pandemisine rağmen yılın ilk yarısında yüzde 7.5 reel büyüme başarısı gösteren sigorta sektörüne paralel olarak, VHV Reasürans olarak biz de çift haneli büyümeyle hedeflerimiz doğrultusunda bir yarı yıl geçirdik" diye konuştu.

    VHV Reasürans çift haneli büyüme hedefini tutturdu

    Sigorta sektörünün, pandemi koşullarına rağmen yılın ilk yarısında başarılı bir performans sergilediğini ifade eden VHV Reasürans CEO'su Maximilian Stahl, "Coronavirüs pandemisine rağmen yılın ilk yarısında yüzde 7.5 reel büyüme başarısı gösteren sektörüne paralel olarak, olarak biz de çift haneli büyümeyle hedeflerimiz doğrultusunda bir yarı yıl geçirdik" diye konuştu. Türk sigorta sektörünün çok dinamik bir yapısı olduğunun altını çizen Stahl, temel olarak sigorta şirketlerinin pandemi döneminde diğer sektörlere kıyasla başarılı bir performans ortaya koyduğunu, bunun ana nedeninin ise sektörün yapısal sağlamlığının verdiği güç olduğunu söyledi. Stahl, "Sektörde yılın ilk yarısında prim üretimi yıllık bazda yüzde 21 artarak 40.2 milyar lira oldu. Bu oran reel anlamda yüzde 7.5 civarında bir büyümeyi gösteriyor. Hayat dışı prim üretiminde de yıllık bazda nominal bazda yüzde 15 artış izleniyor. Hayat branşındaki nominal büyüme ise yüzde 60 seviyesinde gerçekleşti. Pandeminin en şiddetli olduğu Nisan, Mayıs ve Haziran'da, önceki yıla kıyasla küçülme izlense de yıllık toplamlarda pozitif görünüm olması sevindirici" dedi.

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