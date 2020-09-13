SGK SSK Bağkur primi az plan çalışan nasıl emekli olur? Erken emekli olma şartları nedir? 2020 nasıl erken emekli olurum? Herkes emekli olmak istiyor. Erken emeklilikte sigorta giriş tarihi oldukça önem arz etmektedir. Erken emekli olabilmek için en önemli kriter 1999 tarihinden önce sigorta girişi olarak belirlendi. Elbette sadece 1999 öncesinde sigorta girişli olmak yetmiyor. Peki, bu tarihten önce sigortası başlayanların emekli olmaları için hangi koşullar gerekiyor? Bu şartlara uyan kişilere aylık ne kadar ödeme yapılacak? Hangi sigorta grubu kapsamındakiler bu durumdan yararlanabiliyor?
1999 ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICINA SAHİP OLMANIN OLUMLU YÖNLERİ NELER?
1999 tarihinden önce sigortalı olanlar emekliliğin kapısını aralıyorlar. Yeni belirlenen duruma göre, 1999 yılından önce sigortalı olanlar bazı avantajlara sahip oluyorlar. Bu kişiler:
Erken emekli olma fırsatı elde ederler.
Aralıksız çalışan bir kişinin 3600 prim gününü tamamlamış olduğu kabul edilir.
Bu tarihten sonra sigortalı olan kişilere göre daha yüksek maaş alırlar.
ERKEN EMEKLİLİKTE ARANAN DİĞER ÖNEMLİ ŞARTLAR NELER?
Erken emekli olabilmek için 1999 tarihinden önce sigortalı olmak büyük bir avantaj sağlıyor fakat bunun yanında başka şartlar da var. 1999 öncesinde sigortası başlayanların erken emekli olma şartları:
3600 günlük prim ödemesi tamamen yapılmış olmalı.
15 yıllık çalışma süresi dolmuş olmalı.
Çalışanlar 4A, 4B, 4C sigorta gruplarından herhangi birinin kapsamında olmalılar.
Herhangi bir prim borcu bulunmamalı.
Erken emekli olmak için bu şartların yanında bir de yaş koşulunu sağlamak gerekiyor. Bu durum erkek ve kadınlar için farklı oluyor. Ayrıca 3600 prim gününün tamamlandığı tarih de emekli olma yaşını etkiliyor. Belirtilen tarihten sonra sigortalı olan kişilerinse başka koşullara uygun olup olmadığına bakılmaksızın başvuruları kabul edilmiyor.
KADINLAR KAÇ YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİYOR?
9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortaya giriş yapmış olan kadınların 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 sigorta prim günü ödemelerini tamamladıkları tarihler emekli olacakları yaşın belirlenmesinde önem teşkil ediyor.
24.05.2002 ve 23.05.2005 arasında tamamlayanlar 52 yaşında
24.05.2005 ve 23.05.2008 arasında tamamlayanlar 54 yaşında
24.05.2008 ve 23.05.2011 arasında tamamlayanlar 56 yaşında
24.06.2011 tarihinden sonra tamamlayanlar 58 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.
ERKEKLERİN EMEKLİLİK YAŞI KAÇ?
Belirtilen tarihten önce sigorta girişi olan erkeklerin 15 yıl sigortalılık süresini ve 3600 prim günü ödemesini tamamladıkları tarihler emeklilik yaşlarını etkiler.
24.05.2002 ve 23.05.2005 arasında tamamlayanlar 56 yaşında
24.05.2005 ve 23.05.2008 arasında tamamlayanlar 57 yaşında
24.05.2008 ve 23.05.2011 arasında tamamlayanlar 58 yaşında
24.05.2011 ve 23.05.2014 arasında tamamlayanlar 59 yaşında
24.05.2014 tarihinden sonra tamamlayanlar 60 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.
EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NEDİR?
İşçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişiler için emeklilik hakkına kavuşabilmek temelde 3 şartın yerine getirilmesiyle mümkün olabiliyor. Bunlardan ilki sigortalılık süresinin tamamlanması. Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınıyor.
SGK'nın kendi web sayfasında verdiği örneğe göre, "İlk defa 01/08/1982 tarihinde hizmet akdine tabi işe başlayan ve 30/09/2009 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan bir sigortalının sigortalılık süresi, tahsis talep tarihinden ilk defa işe başlanılan tarih çıkartılarak aşağıdaki gibi tespit olunur."
Tahsis talep tarihi = 30/09/2009, İlk işe giriş tarihi = 01/08/1982, Sigortalılık süresi = 29/1/27 (27 yıl 1 ay 29 gün)
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
26.09.1974 doğum tarihim SSK giriş 01.1996, Bağ-Kur 12 yıl 1ay 10 gün, sigorta toplamım 1434 gün, askerlik 1994-1996 arası yapıldı. Ne zaman emekli olurum? Sezai K
Prim ödemelerinizin son 1260 günü (3,5 yıl) SSK kapsamında geçmek şartı ile 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik işe başlangıçtan önce ise 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.
27.06.1978 doğumlu erkeğim. 10.09.1996 SSK girişim var. Toplam 4781 gün prim ödemesi var. Ne zaman emekli olurum? S.DURMUŞ
İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızın tamamlanması için 1044 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir.
Bu da yaklaşık üç yıla tekabül eder.
Ancak 56 yaşınız 2034 yılında dolacak.
Bu durumda prim günü tamamlasanız bile emekli olacağınız tarih 27.06.2034 tarihi olacaktır.
23.03.1974 doğumluyum. İşe giriş tarihim 20.03.1994, 6520 gün SSK günüm var. 18 askerlik borçlanması yapmadım. Ne zaman emekli olabilirim? Askerlik borçlanması yapsam ne zaman emekli olurum? S.C.
İşe girişinize göre 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz.
Prim gün sayınız tamamlanmış. 2019 yılında 25 yıl şartınız, 2028 yılında da 54 yaşınız dolacak. Bu durumda emekli olabileceğiniz tarih 23.03.2028 tarihi olacaktır.İşe girişiniz askerden önce olduğundan borçlanma yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
01.04.1961 doğumluyum, sigorta başlangıcım 01.07.1980, 3600 iş gününden ne zaman emekli olurum?
Recep AVCI
Prim gün sayınızın miktarını yazmamışsınız. 3600 prim günden emekli olabilmek için 60 yaşını tamamlamanız gerekmektedir.
Dolayısı ile 3600 günü tamamlayarak 01.04.2021 tarihini beklemelisiniz.
Ayrıca 5000 prim günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilirsiniz.
Ali Bey, ben 1983 doğumluyum. Sigorta girişim 17.03.2005, ayrıca 1996'da çıraklık okulundan girişim var, etkisi olur mu? Ne zaman emekli olurum? R.K.
1996 yılındaki çıraklık okulundan aldığınız giriş emekliliğinize faydası olmaz. Yine bu süreleri borçlanma gibi bir durum şu anda söz konusu değildir.
Ancak aynı sigorta sicil numarasını ömür boyu kullanabilirsiniz. Ayrıca kadınlarda doğum borçlanması yapacaklar için aranan ve birinci şart olan doğumdan önce kapsamında tescili yapılmış olmak şartının oluşmasında işe yaramaktadır.
Staj yapan kadınlar bu girişten sonra doğum yapmışlarsa doğum borçlanması hakları bulunmaktadır. Siz 2005 yılındaki girişinizden dolayı 60 yaş ve 7000 prim günden tam emeklilik, en az 4500 prim gün, 25 yıl ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabisiniz.