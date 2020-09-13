EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NEDİR?

İşçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişiler için emeklilik hakkına kavuşabilmek temelde 3 şartın yerine getirilmesiyle mümkün olabiliyor. Bunlardan ilki sigortalılık süresinin tamamlanması. Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınıyor.

SGK'nın kendi web sayfasında verdiği örneğe göre, "İlk defa 01/08/1982 tarihinde hizmet akdine tabi işe başlayan ve 30/09/2009 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan bir sigortalının sigortalılık süresi, tahsis talep tarihinden ilk defa işe başlanılan tarih çıkartılarak aşağıdaki gibi tespit olunur."

Tahsis talep tarihi = 30/09/2009, İlk işe giriş tarihi = 01/08/1982, Sigortalılık süresi = 29/1/27 (27 yıl 1 ay 29 gün)

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

26.09.1974 doğum tarihim SSK giriş 01.1996, Bağ-Kur 12 yıl 1ay 10 gün, sigorta toplamım 1434 gün, askerlik 1994-1996 arası yapıldı. Ne zaman emekli olurum? Sezai K

Prim ödemelerinizin son 1260 günü (3,5 yıl) SSK kapsamında geçmek şartı ile 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik işe başlangıçtan önce ise 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz.



27.06.1978 doğumlu erkeğim. 10.09.1996 SSK girişim var. Toplam 4781 gün prim ödemesi var. Ne zaman emekli olurum? S.DURMUŞ

İşe girişinize göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınızın tamamlanması için 1044 gün daha prim ödemeniz gerekmektedir.

Bu da yaklaşık üç yıla tekabül eder.

Ancak 56 yaşınız 2034 yılında dolacak.

Bu durumda prim günü tamamlasanız bile emekli olacağınız tarih 27.06.2034 tarihi olacaktır.