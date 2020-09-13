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    • Ekonomi
    • 13.09.2020 Gazete
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    İşçinin primi devletten

    Aile, Çalışma ve , bildirgelerinin 'e kadar devam ettiğini belirterek, "Bütün işverenlerimize bu mekanizmayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Prim destekleri 1000 lira civarında ama 'nden faydalandıkları oranda verilecek. primlerini bizle mahsuplaşacaklar, 6 ay ötelediğimizin 3 ayını biz karşılıyor gibi olacağız SGK olarak." dedi.



    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Normalleşme Desteği bildirgelerinin 26 Eylül'e kadar devam ettiğini belirterek, "Bütün işverenlerimize bu mekanizmayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Prim destekleri 1000 lira civarında ama Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalandıkları oranda verilecek. SGK primlerini bizle mahsuplaşacaklar, 6 ay ötelediğimizin 3 ayını biz karşılıyor gibi olacağız SGK olarak." dedi.



    Selçuk, İŞKUR'un hem aktif iş gücü programlarının hem de pasif iş gücü programlarının devreye alındığını vurgulayarak, "En önemlisi Kısa Çalışma Ödeneği'ydi, ücret desteği getirdik, fesih kısıtıyla işçilerimizin işini kaybetmesini önledik" dedi.

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