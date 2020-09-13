İşçinin primi devletten





Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Normalleşme Desteği bildirgelerinin 26 Eylül'e kadar devam ettiğini belirterek, "Bütün işverenlerimize bu mekanizmayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Prim destekleri 1000 lira civarında ama Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalandıkları oranda verilecek. SGK primlerini bizle mahsuplaşacaklar, 6 ay ötelediğimizin 3 ayını biz karşılıyor gibi olacağız SGK olarak." dedi.