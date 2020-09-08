EV SAHİBİ OLMAK İSTEYEN VATANDAŞA NE FAYDASI OLACAK?

Eskiden olduğu gibi vatandaşın yeniden ev sahibi olmak için tasarruf etmesini sağlamak amacı ile başlatılan devlet destekli konut hesabı sisteminin daha da geliştirilmiş halidir.

Şu anda ülkemizde konut hesabı sistemi uygulanmakta olup bu sistemde en az 36 ay boyunca para biriktiren kişilere ev satın alırken devlet hibe desteği sağlamakta ve hesapta biriken para üzerinden hesaplanmak üzere her sene yeniden artış oranı üzerinden hesaplanarak yükseltilmekte olan 28 bin 548 liraya kadar geri ödemesiz para vermektedir.