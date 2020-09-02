Girişimciye arazi desteği

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı; ilaç ve kozmetik sektöründe yoğun olarak kullanılan lavanta, gül, ada çayı, kekik, çörek otu başta olmak üzere, 139 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için Hazine taşınmazlarını rayiç bedelin binde biri üzerinden kiralamaya devam ediyor.

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Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nce belirlenen veya gerçek/ tüzel kişiler tarafından talep edilen ve kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, genel müdürlüğün internet sayfasında ve uygun görülen diğer şekillerle 30 gün süreyle ilan ediliyor. Tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkileri yetiştirilmek üzere ilan edilen aynı taşınmaz için birden fazla başvuru olması halinde, belli kriterler üzerinden puanlama yapılıp, en yüksek puanı alan hak sahibi ile sözleşme imzalanıyor.

KADINA-GENCE ARTI PUAN

Bu puanlama sisteminde; kadın girişimci veya 18-40 yaş arası genç çiftçiler, ziraat mühendisi ya da teknisyenleri, taşınmazın bulunduğu yerde ikamet eden ya da kayıtlı olanlar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tıbbı aromatik/ süs bitkisi yetiştiricileri, tarımsal amaçlı birlik, kooperatif ve benzeri gibi üretici örgütleri artı puan alarak, kiralamada öncelik hakkına sahip oluyor.

NASIL BAŞVURULUYOR?

Uygulamadan yararlanmak isteyenler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak Daire Başkanlıkları/ Müdürlükleri ve ilçelerde Milli Emlak Şeflikleri'ne başvuruda bulunabiliyor. Başvurular, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün web sitesi 'www.milliemlak.gov.tr' üzerinden elektronik olarak da yapılabiliyor.