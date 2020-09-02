Esnek çalışma nedir? Kamuda esnek çalışma hangi illerde, kimleri kapsıyor?

Kamuda esnek çalışmaya yönelik Cumhurbaşkanlığı genelgesinin yayınlanmasının ardından kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve dönüşümlü çalışma uygulamaları 31 Ağustos Pazartesi günü itibariyle başladı. Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın verilen bu kararın kimleri kapsadığı ve hangi illerde olduğu da merak edilenler arasında yer alıyor. Kamuda esnek çalışma hakkında merak edilenleri derledik.
KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA HANGİ ŞEHİRLERDE UYGULANIYOR?
Ankara ve Yalova Valilikleri kamuda esnek çalışmaya geçildiğini duyurdu.
ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ NELERDİR?
Serbest çalışma saatlerini uygulayan şirketlerin bazıları yoğunlaştırılmış iş haftası "compressed week" dedikleri sistem ile devam ederken, bazıları da mesai saatlerinin başlama ve sonlanma saatlerini 1 saat ileri ya da geri alarak (istihdam edilen kişinin toplam mesai saatini tamamlama şartıyla) devam etmektedir. Yurt dışında uygulanan yoğunlaştırılmış iş haftası tekliflerinde dört gün 10'ar saat, üç gün 12'şer saat gibi çeşitlemeler yer alıyor.
Esnek çalışma zamanları, evden çalışma (home-office), daha kısa süren haftalar içerisinde daha uzun çalışılan günler (compressed workweeks: shorter weeks, longer days) gibi çalışma saatleridir.
ESNEK ÇALIŞMA GENELGESİ
COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmama ve kamu hizmetlerini aksatmama şartıyla;
Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir.
Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kamu kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu yetki devredilebilir.
Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır.
Bu genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar.
Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir.
Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır.
İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevlerine dönmek zorundadır.