Axa Sigorta küresel iklim stratejisini destekliyor

Axa, iklim stratejisi kapsamında yaptığı çalışmaları ve sonuçlarını değerlendiren 2020 İklim Raporu'nu yayımladı. Şirket, 2020 İklim Raporu'na göre, 2019'da 12 milyar euroluk bir toplama ulaşan yeşil yatırımlarını 2023 yılına kadar 24 milyar euroya yükseltmeyi hedefliyor. Küresel iklim stratejisini desteklemek için adımlar atan Axa Sigorta'nın CEO'su Yavuz Ölken, "İşimizin merkezinde 'korumak' yer alıyor. Şirket olarak amacımız 'insanlığın gelişmesi adına insanlar için önemli olanı korumak'. Dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden biri olarak etkileri ve sonuçlarıyla insanlığın ilerlemesi ve gelişimi açısından fark yaratacak her konuda üzerimize düşen önemli sorumluluklar var" diye konuştu.