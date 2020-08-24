Rotanı tasarla

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    • Ekonomi
    • 24.08.2020 Gazete
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    , ''de Var' projesiyle 'in ve Ege'nin tanınırlığını ve bölgedeki turizm hareketliliğini arttırmayı, bu yolla bölge ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor.

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    , ''de Var' projesiyle 'in ve Ege'nin tanınırlığını ve bölgedeki turizm hareketliliğini arttırmayı, bu yolla bölge ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyor. Ege'nin kimi çok kimi pek az bilinen tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri, konaklama ve gastronomi seçeneklerini de içeren profesyonel bir platform olan 'Ege'de Hayat Var' modülünde bir araya getiriliyor. Arkas Turizm, kendi web sitesine entegre edilmiş, tamamı milli yazılım ürünü bu modül ile kişiselleştirilmiş bir tatil tasarımı yapmaya olanak da sağlıyor. Proje; kişiye özel, esnek, modüler bir tatil tasarımı temelinde yüzlerce alternatif nokta içeriyor.
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