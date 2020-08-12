A101 13 Ağustos Perşembe aktüel kataloğu indirimleri daha şimdien merak konusu oldu. Bugün A101 13 Ağustos aktüel kataloğunu inceliyoruz. A101 13 Ağustos 2020 kataloğu yayınlandı. A101 Market mağazalarında bu hafta satışa sunulacak aktüel ürünler belli oldu. 13 Ağustos A101 Kataloğu ile gelecek ürünleri hızlıca inceleyelim. A101 Aktüel 13 Ağustos kampanyasında 4 Kapılı Bölmeli Mutfak Dolabı, SEG Mekanik Slindirik Termosifon, Flavel Türk Kahvesi Makinesi ve Triathlon Ayarlanabilir Boks Standı Seti gibi aktüel ürünler avantajlı fiyatlarla yer alıyor. Bu hafta A101 13 Ağustos 2020 kampanyasında yer alan aktüel ürünlerden dikkat çekenleri sayfanın devamında listeledik.
A101 13 AĞUSTOS AKTÜEL KATALOĞU
GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık
Golden Rose Nude Look Allık 19,95 TL
Torku Dondurulmuş Dana&Kuzu Cızbız Köfte 17,95 TL
Stanley Termos 1 Litre 199,95 TL
Loock's Kabin Boy ABS Valiz 74,95 TL
Loock's Orta Boy ABS Valiz 89,95 TL
Loock's Büyük Boy ABS Valiz 99,95 TL
SEG Mekanik Slindirik Termosifon 65 Litre 629 TL
Arzum AR5040 Epilasyon Aleti 119 TL
4 Kapılı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TL
Sinbo Sp-5217 Izgara Tava 69,95 TL
Eti Alasko Frigo Soğuk Atıştırmalık Çeşitleri 4 TL
A101 20 Ağustos 2020 Aktüel Ürünler Kataloğu ile gelecek aktüel ürünlerden öne çıkanları ve bu ürünlerin cazip fiyatlarını listeleyelim;
HI-LEVEL HL49FAL27 49" Full HD Android Smart Tv 1.899 TL
Samsung 40N5000 40" Full HD Tv 2.399 TL
Piranha Bluetooth Mouse 24,95 TL
Piranha Bluetooth Klavye 49,95 TL
Piranha Bluetooth Selfie Çubuğu 34,95 TL
Piranha 7828 Bluetooth Hoparlör 49,95 TL
GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 49,95 TL
GoSmart 10.000 mAh Powerbank 44,95 TL
SEG Mekanik Slindirik Termosifon 65 Litre 629 TL
SEG SCM 9100 Çamaşır Makinesi 1.499 TL
SEG SBM 4001 Bulaşık Makinesi 1.199 TL
Kiwi KSM 2405 Mini Tost Makinesi 75 TL
Sinbo STM 5812 Elektrikli Çay Seti 109 TL
Felix FL 598 Smarta Yağ ve Su Ölçer Dijital Baskül 79,95 TL
Arzum AR5040 Epilasyon Aleti 119 TL
Aprilla AHC 5018 Erkek Bakım Seti 99,95 TL
Aprilla AFM 2800 Sonic Yüz Temizleyici 34,95 TL
Flavel FLV100 Türk Kahvesi Makinesi 199 TL
Banyo Klozet Takımı 2 Parça 24,95 TL
Tek Kişilik Nevresim Takımı 64,95 TL
Sinbo Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 34,95 TL
4 Kapaklı Bölmeli Mutfak Dolabı 179,95 TL
Çok Amaçlı Katlı Düzenleyici 37,50 TL
Sinbo Sp-5217 Izgara Tava 69,95 TL
Metaltex Yağ Sıçratmaz 8,50 TL
Cem Nero Kızartma Tenceresi 34,95 TL
Marble Tava Seti 3'lü 49,95 TL
Sinbo Dijital Mutfak Terazisi 39,95 TL
Sinbo STO-6671 Termos 1,6 Litre 27,95 TL
Buzdolabı Sürahisi 14,95 TL
Luminarc Arty Renkli Tabaklar 5,95 TL
Loock's Kabin Boy ABS Valiz 74,95 TL
Loock's Orta Boy ABS Valiz 89,95 TL
Loock's Büyük Boy ABS Valiz 99,95 TL
Triathlon Metal Şınav Barı 25,95 TL
Triathlon Dambıl 10 Kg 79,95 TL
Pilates Matı 29,95 TL
Triathlon Egzersiz Tekerleği 22,95 TL
Triathlon Atlama İpi 9,50 TL
Triathlon AB Roller Mekik Aleti 114,95 TL
Triathlon Ayarlanabilir Boks Standı Seti 199,95 TL
Triathlon El Yayı 16,95 TL
Yoga Roller 37,95 TL
Triathlon Direç Latiği 18,95 TL
Stanley Termos 1 Litre 199,95 TL
Uzayan Bahçe Hortumu 29,95 TL
Castle Buzluk Termos 25 Litre 74,95 TL