Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere birçok siyasi isim EYT ile ilgili açıklamalarda bulunuyorlar. EYT'ya dair en son açıklama Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin olarak EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmak istediklerini, emekliliğin teknik adının "Yaşlılık aylığı" olduğunu dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşındakilerin yaşlı sayılmadığını kaydetti. Konuya ilişkin yapılan açıklamalarda ise emeklilikte yaşa takılan vatandaşların bu süreçte yaşadıkları sorunlara ilişkin bilgiler verildi. EYT'li vatandaşların gençsin diye emekli olamadıkları ancak yaşlısın diye de iş bulamadıklarının belirtildiği kanun teklifinde bu alanda adım atılması istendi.
EYT SON DURUM NEDİR?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak son açıklamasında emekliliği hak etmenin üç yolu olduğundan bahsederek bunların yaş, prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresinden ibaret geldiğini sözlerine eklemişti. EYT dendiğinde yaşından dolayı emeklilik hakkını kazanamayanların olduğunu belirten Albayrak, konuyu detaylıca incelediklerini ve birden fazla alternatiflerden üzerinde durduklarını kaydederek kısa zamanda yeni çıkacak olan EYT torba yasa ile bu sorunun ortadan kalkacağına değindi.
AK PARTİ'DEN EYT AÇIKLAMASI
Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti vardır. Bu maliyet altından kalkılacak bir maliyet değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız son sözü söylemiştir. Bazı partiler açıklama yapıyor. Onlar bu sorumluluğun altında değildir. Eğer çözülebilecek mesele varsa çözülmektedir. Talep edildiği gibi çözülmeyecek bir mesele söz konusuysa Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere AK Parti kadroları dürüst bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmaktadır.
EYT SORU ÖNERGESİNE CEVAP GELDİ
Daha önce EYT soru önergelerine cevap gelmemişti. Bakan Selçuk, Gürer 'in bu sorusuna şu şekilde cevap verdi:
5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununun yürürlük tarihinden öcne sigortalı olanların yaşlılık aylığına hak kazanma koşulları mülga 506 sayılı sosyal sigortalar kanuınu, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar sosyal sigortalar kurumu kanunu ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti emekli sandığı kanunundaki hükümlere göre belirlenmekte, sigortalıların emekliliğe hak kazanabilmeleri için; belli bir yaşa ulaşma, belli bir süre prim ödeme, belli bir süre sigortalı olma ve sosyal güvenlik kurumundna yazılı istekte bulunma koşullarının birlikt eyerine getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu koşulların herhangi birinin eksik olması halinde, sigortalıya aylık bağlanmasına imkan bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, emeklilik sistemlerinde yaş şartı, 8.9.1999 tarihinde 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunda yapılan düzenlemeyle 58 ve 60 olarak belirlenmiş ancak sigortalıların yapılan değişiklikten hemen etkilenmemeleri için kademeli geçiş süreci öngörülmüştür. 5510 sayılı kanunda yaş şartı 58 ve 60 olarak belirlenmekle birlikte, yine kademeli geçiş süreci ön görüleerek yaş şartı kademeli olarak 65'e yükseltilmişti.
ERKEKLER 46 KADINLAR İSE 39 YAŞINDA EMEKLİ OLABİLİR!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT ile ilgili açıklamalarından sonra binlerce EYT'linin emeklilik hayali ortadan kalkmış gibi gözükse de hükumetin EYT ile ilgili flaş bir adım atabileceği konuşuluyor. EYT'liler bir an önce mağduriyetlerinin ortadan kalkmasını isteyip EYT düzenlemesinin meclise sunulup kabul edilmesini ve yasalaşmasını bekliyor. EYT'lilerin eğer istekleri kabul edilirse kadınlar 39 yaşında, erkekler ise 46 yaşında emekli olabilecek. Peki EYT'de son durum nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili son dönemlerde başta Finlandiya modeli olmak üzere pek çok model üzerinde tartışmalar sürüyor.
İŞTE SORULAR VE CEVAPLAR
Eşimim iş göremezlik raporu 27.03.2020 bitti, doktora gittik 2 ay rapor verdi sağlık kuruluna gittik raporu almadı. Genelgeye göre otomatik sistem raporlu yapıyor geçerli dedi. Sistemde görünür mü rapor parası zamanında yatar mı?
Kronik rahatsızlığı bulunan hastaların 1 Mart ve sonrasında dolan reçete ve raporları ikinci bir duyuruya kadar otomatik olarak uzatılmıştır. Çıkan Genelgeye göre herhangi bir işlem yapmanıza lüzum yoktur, yine rapor ödemelerinizi her ayın 8'i ila 14'ü arası alabileceksiniz.
İyi günler ismim Baki T. 21/04/1972 doğumluyum, 2007'de İtalya'dan geldim. Geçen yıl askerliği de yatırdım. Toplam Türkiye'den sigortam 2745 gün. 2008 Yılından bu yana sigortalı çalışıyorum, bana nasıl bir emeklilik önerirsiniz bu yıl yatırmak istiyorum.
Emeklilik hesaplamaları sigortalılık başlangıç tarihinize göre belirlenmektedir. 09/09/1999 Tarihi sonrasında sigortalılığınız başlamışsa 60 yaş 7000 prim günü şartlarına tabisiniz.
Selam hocam, ben 3 Mart 1992 'de askere gittim. Sigorta girişim 06.06.2000 ve doğum tarihim 17.11.1968 işe çıkış tarih 01.01.2019 ben kaç yaşında emekli olacağım?
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 60 yaş 7000 prim günü şartlarına tabisiniz. Ancak askerlik borçlanması ile sigortalılık başlangıcınızı 08/09/1999 tarihine çekebilirseniz 58 yaş 5975 prim günü şartlarına sahip olursunuz. Bu süreye inebilmeniz için 9 ay askerlik borçlanması yapmanız gerekmektedir.
1974 Nisan doğumluyum 1992 Mayıs işe giriş tarihim 5500 iş günü Bağkur ve SSK var son 7 yıl SSK'lıydım ne zaman emekli olabilirim? Teşekkürler
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 53 yaş ve 5600 prim günü şartlarına tabisiniz. 100 Gün eksiğiniz kalmış, bu süreyi de ister çalışarak isterseniz de borçlanarak (askerlik) ya da isteğe bağlı ödeyebilirsiniz. En erken emeklilik tahsis talep tarihiniz 2027 olacaktır.
22.10.1973 doğum tarihli 11.01.1988 işe giriş tarihli EYT' e takılan biri kaç yaşında emekli olur. 20 yıl SSK'lı çalışmış.
Sigortalılık başlangıç tarihinize istinaden 51 yaş 5450 prim günü şartlarına tabisiniz. EYT ile ilgili ne yazık ki meclis gündeminde herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Olur da bu yönde bir yasa çıkarsa yasa şartlarına göre emeklilik hakkı elde edebilirsiniz.
Ben TSK'da 14.06.1993-10.09.2003 yılları arası sivil memur olarak çalıştım. Kendi isteğimle işten istifa ettim. Sonra SSK'lı olarak çalışarak 2018 yılında emekli oldum. Memuriyette geçen süre için emekli ikramiyesi alabilir miyim? Teşekkürler
İkramiye ve tazminat ödemeleri 4/a gibi 4/c statüsünde de 1457 sayılı kanunun 14. Maddesine uygun olmak zorundadır. İlgili kanun maddesine göre çalışan, kendi isteği ve kusuru dışında iş akdi sonlanırsa tazminat hakkı doğar. Memurlarda ayrıca, kadınlar 20, erkekler 25 yıllık hizmetini tamamladığı zaman yaşı beklemek koşuluyla istifa ederse tazminat talebinde bulunabilir.