



Bunun önüne geçebilmek için araç alırken kontrol edilmesi gereken bazı püf noktalar mevcut. Ekspertize götürmeden araç kontrol edilirse alıcı için bu durum daha iyi olacaktır.

YAĞ KAÇAKLARINA DİKKAT!

Bunu kontrol etmenin en kolay yolu aracı lifte kaldırmak olacaktır. Sanayi sitelerinde bulunan herhangi bir tamirhaneye gidilerek araç lifte kaldırılıp, motor, şanzıman, diferansiyel, direksiyon kutusu, aks körükleri, turbo hortumları, fren hortumları gibi noktalarda kaçak olup olmadığı kontrol edilmeli. Yağ kaçağı varsa tamiri için fiyat alınmalı ve aracın fiyatından düşülmeli. Hayati bir sorundan dolayı kaçak varsa aracı almaktan vazgeçilmeli.