MOTOR YAĞINA BAKILMALI

Motor yağı aracın bakımlarına ilişkin önemli ipuçları verir. Motor yağı uzun süre değişmemişse kıyamı koyulaşacaktır. Ayrıca motor yağını iki parmağınızın arasında ovuşturduğunuzda kıvamlı parçacıklar oluşuyorsa otomobilin bakımları düzenli olarak yapılmamış demektir. Yağ dolum kapağının içine de bakılarak katman haline gelmiş yağ kalıntıları varsa o araçtan uzak durulmalı.

YEDEK SU HAZNESİNE BAKILMALI

Yedek su haznesinde mutlaka antifriz olması gerekiyor. Antifrizsiz araçların motorları bir süre sonra büyük masraflar açar. Antifriz motorun içinde korozyonu önler ve kışın da motor suyunun donmasını engeller. Bu sayede motorun su kanalları her zaman temiz kalır. Antifriz olmayan bir araçta ise her an su tesisatında sorunla karşılaşabilir ve büyük masraflar ortaya çıkabilir. Bununla birlikte su haznesinde yağ benzeri karışımlar görüyorsanız otomobili almaktan vazgeçin. Yağ su karıştıran otomobiller büyük masraflara neden olur.

RADYATÖRDEN ÇIKAN HORTUMLAR

Radyatörden çıkıp motora giren kalın hortumların yumuşaklığına bakılması gerekiyor. Taş gibi sert ve sıkılmayan hortumu olan araçların silindir kapaklarında problem vardır ve radyatöre kompresyon yapmış demektir. Bunun giderilmesi için de büyük masraf yapılması gerekiyor. Kalın hortumlar yeteri kadar esnek olmalı ve sıkıldığında esnekliğini göstermelidir.