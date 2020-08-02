Vatandaşlar tarafından en çok cevap aranan sorulardan birisi de "Ne zaman emekli olabilirim?" sorusu. İş hayatındaki milyonlarca vatandaş emeklilik tarihlerini merak ediyor ve erken emekli olmanın yollarını arıyor. SGK tarafından erken emekli olmak isteyen erkeklere güzel haber verildi. SGK rehberine göre erkekler askerlik hizmetleri nedeniyle 2 yıl erken emekli olabilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür. Detaylar takvim.com.tr'de
Sigortalılık Süresine Göre Rehber
SGK rehberine göre (takvim.com.tr) 23 Aralık 1970 doğumlu olan Kasım 1993 tarihinde askere giden birisi 1 Şubat 1996 tarihinde sigortalı olarak işe başlarsa ve 6000 gün sigortalı süresi olan bir kişi askerlik borçlanması yapmazsa, 23.12.2026 tarihinde emekli olabilirken 1 günlük borçlanma ile yani 98,1 TL * % 32 = 31,39 TL ödeyerek 23.12.2024 tarihinde emekli olabilmektedir. Yani askerliğe başlama tarihi sigorta başlangıcı olarak hesaplanma yapıldığı için borçlanma halinde 2 yıllık bir kazanç sağlanabilmektedir.
Borçlanma ile Emeklilik
Erken emeklilik için hem kadınların hem de erkeklerin yararlanabildiği farklı durumlar bulunmakta olup bunlardan ilki kadınlar için doğum ve çocuk, erkekler için ise askerlik olarak yer alıyor. Burada doğum için kadın çalışanlara 3 çocuğa kadar borçlanmayla 2160 gün yani 6 yıl kazandırmakta olup 3 çocuğu olan bir anne 6 yıl erken emekli olabiliyor. Aynı şekilde askerlikte ise en az 1 yaş önce emeklilik elde edilebiliyor.
Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim Öğren
Yoğun stres ve tempoda uzun yıllardır sürdürdüğünüz çalışma hayatınızda herkeste olduğu gibi sizin de doğal olarak en büyük arzunuz rahat ve yaşam kalitesi yüksek bir emeklilik hayatıdır. Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.
Sosyal Güvenlik Kurumu'nun resmi internet sayfası üzerinden mevcut sigortalılık bilgileriniz üzerinden hangi tarihte emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ancak ne zaman emekli olabilirim sorgulamalarında alacağınız sonuçlar ile SGK resmi verileri arasında farklılık olabileceğinden, kesin sonuç olmadığına dikkat etmelisiniz. Yine de buradan yapacağınız sorgulamalarda emeklilik tarihinizi kolayca hesaplayabilmeniz mümkündür.
Ne Zaman Emekli Olurum?
Ben 23.11.1969 doğumluyum. İlk 25.05.1992'de 25 gün SSK var. Daha sonra 06.12.1992'de esnaf olarak aktif Bağ-Kurluyum ve aralıksız devam ediyorum. 1989-1990 arası askerlik yaptım. Ne zaman emekli olabilirim? Ertan A.
SSK'lı olarak ilk işe girişiniz, 25 günlük priminiz ve daha sonraki 06.12.1992 tarihli bağkur girişiniz ve toplam hizmetleriniz ile birlikte bağkurdan 9000 prim gün ve 53 yaş şartlarına tabisiniz.
Prim gününüz tamamlanmış. Ancak 53 yaşınız 2022 yılında dolacağından emekli olacağınız tarih 23.11.2022 tarihi olacaktır. Fakat askerliği ödemeniz emeklilik tarihinizi etkileyeceğinden askerliği borçlanmanız halinde 52 yaşa tabi olabilir ve tam bir yıl önce yani 23.11.2021 tarihinde emekli olabilirsiniz.
SSK'dan emeklilik durumunuza bakacak olursak; askerliği 18 ay değil de 12,5 aylık borçlanarak yine 52 yaşından emekli olabilirsiniz. Daha erken emekli olma şansına sahip değilsiniz. SSK'lı olarak emekli olabilmeniz için de yine son 3,5 yıl yani 1260 günü SSK'lı olarak çalışmanız gerekmektedir.
02.10.1977 doğumluyum. 20.10.1996 sigorta başlangıcım, 3726 gün primim var. 1997'de askere gittim. Ne zaman emekli olabilirim? Kayserili
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz.
2099 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 02.10.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. İşe giriş tarihiniz askerden önce olduğundan askerlik borçlanması yapmanız emeklilik yaşınızı etkilemez.
23.02.1974 doğumluyum, İşe giriş tarihim 1.11.1998, 4505 günüm var. Haftada 6 tam gün çalışmaktayım. 15 yıl, 3600 günden emekli olma şansım var mı? Erkan KUL
İşe girişinize göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün ile tam emeklilik şartlarına tabisiniz. 17,5 ay askerlik borçlanıp ödemeniz halinde 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Tam emekli olabilmeniz için saydığımız üç şartında oluşması gerekmektedir. 3600 günden emekli olabilmeniz için ise; 60 yaşınızın tamamlanacağı 23.02.2034 tarihini beklemeniz gerekmektedir. Bundan sonra hiç prim ödemeseniz de 3600 günden bu tarihte emekli olabilirsiniz.
20.12.1969 doğum tarihi, SGK giriş 3.6.1997, ne zaman emekli olurum? E.S.
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 57 yaş ve 5900 prim gün şartlarına tabisiniz.
5900 prim günü tamamlayıp 57 yaşınızın dolacağı 20.12.2026 tarihinde emekli olabilirsiniz. Ancak askerlik yaptıysanız ve işe başlangıçtan önce ise sadece 15 gün askerlik borçlanıp 56 yaşa tabi olabilir ve 20.12.2025 tarihinde emekli olabilirsiniz.
01.01.1968 doğumluyum, işe giriş 01.01.1995, ne zaman emekli olurum? Kurtça D.
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. Askerlik varsa ve en az 7,5 ay borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Emekli olabilmeniz için prim gün şartını tamamlayıp hangi yaşa tabi iseniz o tarihi beklemelisiniz.
1979 doğumluyum. 07.07.1995 girişliyim. 2500 günüm var. Ne zaman emekli olurum? A. BEKTAŞ
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 55 yaşınızın dolacağı 07.07.2034 tarihine kadar 5750 günü tamamlayıp emekli olursunuz.
01.09.1962 doğumluyum, 15.11.1987 tarihinde sigortaya giriş yaptım. 2075 günüm var. 01.06.2001 tarihinde Bağ-Kur'a geçtim. Ne zaman emekli olabilirim? N. UZUN
SSK kapsamındaki çalışmalarınız 01.06.2001 tarihinden öce ise ve yine bu tarihten sonra bağkur'a geçip ara vermeden devam ediyorsanız, bağkurdan 9000 prim gün ve 55 yaş şartlarına tabisiniz. Askerliği ödeyip 54 yaş 9000 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Bu durumda 9000 prim günü tamamlayınca emekli olursunuz.