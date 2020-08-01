On yıl çalışıp hemen emekli olabilirsiniz! İşte detaylar...

SGK ve Bağkur'lu çalışan için erken emeklilik oldukça önemlidir. Bu anlamda 10 yıl çalışıp emekli olma şansınız vardır. 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3.600 prim günüyle, 9 Eylül 1976'dan önce ilk kez sigortalı olmuş erkekler ve 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler 55 yaşında ve 3.600 gün primle emekli olabilirler.
3.600 GÜN YETİYOR
Yaştan emeklilik şartları ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılışıyor. 9 Eylül 1981'den önce ilk kez sigortalı olmuş kadınlar ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan kadınlar 50 yaşında ve 3 Bin 600 prim günüyle emekli olabilirler. Diğer yandan 9 Eylül 1976'den önce sigortalı olmuş erkekler ve yine 23 Mayıs 2002 itibarıyla 15 yıl sigortalılığı bulunan erkekler 55 yaşında ve 3 bin 600 gün primle emekli olabilirler.
YAŞTAN EMEKLİLİK HAKKI
Yaştan emeklilik, belli bir yaşa gelmiş ve normal emeklilik için gerekli prim ödeme sayısını dolduramamış kişilere sağlanan bir haktır. Bu hakkın arkasında belirli bir süre çalışması olan fakat yaşı nedeniyle çalışması çok daha zor olan kişilere emeklilik hakkı tanınması düşüncesi yatıyor. Prim gün sayısı yetmeyen ve bu nedenle emekli olamayan ancak yaşı nedeniyle prim ödeme gün sayısını tamamlama imkanı kalmamış kişiler yaştan emeklilik hakkından yararlanabilir.
FARKLI KURALLARA TABİ
Bu tarihten sonra ilk kez sigortalı olmuş kişiler için de yaştan emeklilik hakkı bulunmaktadır. Ancak bu hakkın kullanılabilmesi için gerekli yaş şartı yükselmektedir. Sosyal güvenlik sisteminde 1 günün bile önemi büyüktür. . Bu nedenle çalışanların sigortalarının yatırıldığını kontrol etmeleri çok önemlidir.
NORMAL ŞARTLARDA NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?
Eğer emekliliğiniz için şimdiden planlamalar yapıyorsanız, ne zaman emekli olacağınızı önceden bilmediğinizde/hesaplamanızda fayda var. Böylelikle emeklilik hayatınızdaki koşulları değiştirebilecek adımlar geç kalmadan atabilirsiniz. Ne zaman emekli olabileceğinizi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı üzerinde hizmete sunduğu "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" ekranından kolayca öğrenebilirsiniz.
Emeklilik hesaplamaları, her sigortalı çalışanın kariyer ve gelecek planlamalarında önemli bir noktayı oluşturuyor. Bu yüzden Sosyal Güvenlik Kurumu, bünyesinde kayıtlı olan vatandaşların sigorta tiplerine göre emekliliklerini ne zaman almaya hak kazanacaklarını hesaplamaya yardımcı olacak bir e-hizmet geliştirdi.
Emekliliğinizle ilgili her türlü hesaplamayı kolay bir şekilde ne zaman emekli olabilirim uygulaması üzerinden yapabilmeniz mümkün.
SSK (4A), Bağkur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) çalışanlarının her zaman aklında olan ne zaman emekli olabilirim sorusunun dışında erken emeklilik için fırsatlar neler sorusu da yer buluyor. Hayatının büyük bir kısmını çalışma hayatında geçirmek durumunda kalan vatandaşlar emeklilik günü hesaplamaları ile emeklilik dönemine rahat ve en hızlı şekilde ulaşabilmenin hayalini kuruyor. Ne zaman emekli olurum sorgulamasını e-Devlet Kapısı portalından yapabilmek mümkün.
• e-Devlet Kapısı'na "turkiye.gov.tr" adresinden ulaşabilirsiniz.
• E-Devlet giriş ekranından "Mobil imza", "e-imza", "T.C. kimlik kartı", "e-Devlet şifresi" ve "internet bankacılığı" giriş seçeneklerinden birisiyle giriş yapın.
• E-Devlet Kapısı'nda bulunan "e-hizmetler" ekranından SGK hizmet listesinden "Normal Şartlarda Ne Zaman Emekli Olabilirim" seçeneğine giriş yapın.
• Ekranda yer alan sigorta kolu (4A/4B/4C) seçimini yapın.
• Hizmete başlama tarihini girin.
• Son olarak "Sorgula" seçeneğine tıklayın.
Bu işlemlerle ne zaman emekli olabilirim sorgulaması ile emeklilik hesaplamanızı en doğru şekilde yapabilirsiniz. Ancak emeklilik işlemlerinde SGK resmi kayıtlarının dikkate alındığını unutmayın.