Tüm tarımsal ve hayvansal kayıtlar ve işlemler e-Tarım Portalı'nda bir araya geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımda dijitalleşme adımlarından birisi olan e-Tarım Portalı ile başta üreticiler olmak üzere tüm vatandaşlar, bakanlık ile olan iş ve işlemlerini daha kısa sürede, il ve ilçe müdürlüklerine gitmeden tamamen evraksız şekilde online olarak yapabiliyor.

etarim.gov.tr web adresinden ulaşılabilen sistem, ANDROID veya IOS uygulamaları ile cep telefonlarına veya tablete de indirilebiliyor. Portal, çiftçiler için 88, vatandaş ve firmalar için 50 olmak üzere toplam 138 hizmeti bir arada sunuyor.

ÖNEMLİ TASARRUF

Portal üreticiye getirdiği kolaylıkların yanı sıra zaman ve mali olarak önemli tasarruf ve katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticinin kazancını örneklerle ortaya koydu: "Bir çiftçi; yıl içinde il/ilçe müdürlüğüne ortalama 3 ila 8 defa gidiyor. Her seferde yol dahil, ortalama 1 saatini harcıyor. Bir kez bile işlemini dijital yapmasını sağlayabilirsek; 2.7 milyon çiftçi için 2.7 milyon saat tasarruf etmiş oluruz. 2.7 milyon saatte 13.5 milyon dekar arazi işlenebilir. Mali faydasına bakacak olursak; üreticimiz işlemlerini dijital yaparsa, yılda ortalama 110 lira tasarruf etmiş olacaktır. 2.7 milyon çiftçimiz için de yaklaşık 300 milyon lira tasarruf sağlanacaktır."