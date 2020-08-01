Kısa çalışma ödeneği uzadı

hem işçi hem de işvereni korumaya yönelik tedbir adımlarını sürdürüyor.nedeniyle kısa çalışma ödeneği süresi ve işten çıkarma yasağı bir ay uzatıldı. Ödemelerayı sonuna kadar devam edecek. İşten çıkarmayı yasaklayan ve kısa çalışma ödeneğinin süresini uzatankararı dün yürürlüğe girdi. Kovid-19 nedeniyle'a kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın, kararda belirtilen esaslar çerçevesinde ve söz konusu karar ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere bir ay uzatıldı.