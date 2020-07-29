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    • Ekonomi
    • 29.07.2020 Gazete
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    lar vermek için yarışıyor! Kredi alırken nelere dikkat etmek gerekir?

    Dini bayramlar öncesinde lar vermek için yarışıyor. Tatil ya da bayram adı altında verilen bu kredilere talep de oluyor. Siz de kredi almak istiyorsanız bu uyarılara mutlaka kulak verin...

    Kredi alırken dikkat
    Son dönemde lar vermek için yarışmaya başladı. Tüketiciler de kredi alarak hem ihtiyaçlarını gideriyor hem de başka alanlarda kullanıyor. Ancak kredi çekmeden önce dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Uzmanların önerileri şöyle:

    ■ İhtiyacınızı ve ödeme gücünüzü belirleyip karar verin.

    oranını mutlaka inceleyin.

    ■ Faizi aylık değil, yıllık hesaplayın.

    ■ Size sunulan masrafları tek tek inceleyin.

    ■ Masrafsız, maliyetsiz kredi yoktur. Unutmayın.

    ■ Diğer bankalarla mutlaka karşılaştırma yapın.

    ■ İmkan varsa şubeye gidin.

    ■ Sözleşmeyi mutlaka okuyun ve bir örneğini alın.

    ■ 14 gün içinde cayma hakkınız var, unutmayın.

    ■ Kredili mevduat hesabı açılıyor, dikkat edin.
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