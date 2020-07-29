Son dönemde bankalar kredi vermek için yarışmaya başladı. Tüketiciler de kredi alarak hem ihtiyaçlarını gideriyor hem de başka alanlarda kullanıyor. Ancak kredi çekmeden önce dikkat edilmesi gereken noktalar bulunuyor. Uzmanların önerileri şöyle:
■ İhtiyacınızı ve ödeme gücünüzü belirleyip karar verin.
■ Faiz oranını mutlaka inceleyin.
■ Faizi aylık değil, yıllık hesaplayın.
■ Size sunulan masrafları tek tek inceleyin.
■ Masrafsız, maliyetsiz kredi yoktur. Unutmayın.
■ Diğer bankalarla mutlaka karşılaştırma yapın.
■ İmkan varsa şubeye gidin.
■ Sözleşmeyi mutlaka okuyun ve bir örneğini alın.
■ 14 gün içinde cayma hakkınız var, unutmayın.
■ Kredili mevduat hesabı açılıyor, dikkat edin.
■ İhtiyacınızı ve ödeme gücünüzü belirleyip karar verin.
■ Faiz oranını mutlaka inceleyin.
■ Faizi aylık değil, yıllık hesaplayın.
■ Size sunulan masrafları tek tek inceleyin.
■ Masrafsız, maliyetsiz kredi yoktur. Unutmayın.
■ Diğer bankalarla mutlaka karşılaştırma yapın.
■ İmkan varsa şubeye gidin.
■ Sözleşmeyi mutlaka okuyun ve bir örneğini alın.
■ 14 gün içinde cayma hakkınız var, unutmayın.
■ Kredili mevduat hesabı açılıyor, dikkat edin.