'TAMAMINI ALIR'

Tatil paketlerinde ufak değişiklikler olabileceğini ama konsept değişikliğinin küçük bir değişiklik olmadığını belirten Meriç, şöyle konuştu: "Son dakika değişikliği yaşanabiliyor. Mesela, bir ören yerine girilecekse onun yerine başka bir ören yerine girilmesi gibi değişiklikler olabiliyor. Ama radikal bir değişiklik, örnek vereyim her şey dahil otel vaad edip yarım pansiyon ya da oda-kahvaltı gibi büyük konsept değişiklikleri çok rastlanmasa da yaşanabiliyor. Konsept değişikliği majör bir değişikliktir. Yani paket içinde küçük bir değişiklik değil. Bu durumda tüketici ödediği paranın yüzde 100'ünü alabilir. Bu mağduriyet giderilmiyorsa tüketici mahkemesine başvurun. Bu şekilde mağduriyet en kısa sürede giderilir."