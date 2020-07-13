Indicata'nın raporuna göre; geçen ay ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 181 bin 568 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48, Mayıs'a kıyasla da yüzde 3'lük artış kaydedildi. İlk 6 ayda ise pazarda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 939 bin 467 adetlik satış oldu. İlk yarıda en çok tercih edilen otomotiv markası 138 bin 823 adet satışla Volkswagen (VW) olurken, 125 bin 648 adetle Renault takip etti. İkinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve, 40 bin 998 adetle VW'nin Passat modelinin oldu.