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    • Ekonomi
    • 13.07.2020 Gazete
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    de en çok satan araba belli oldu!

    Indicata'nın raporuna göre; geçen ay online binek ve hafif ticari araç pazarında 181 bin 568 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48, Mayıs'a kıyasla da yüzde 3'lük artış kaydedildi. İlk 6 ayda ise pazarda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 939 bin 467 adetlik satış oldu. İlk yarıda en çok tercih edilen otomotiv markası 138 bin 823 adet satışla () olurken, 125 bin 648 adetle Renault takip etti.

    İkinci elin yıldızı passat
    Indicata'nın raporuna göre; geçen ay online binek ve hafif ticari araç pazarında 181 bin 568 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48, Mayıs'a kıyasla da yüzde 3'lük artış kaydedildi. İlk 6 ayda ise pazarda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 939 bin 467 adetlik satış oldu. İlk yarıda en çok tercih edilen otomotiv markası 138 bin 823 adet satışla Volkswagen (VW) olurken, 125 bin 648 adetle Renault takip etti. İkinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve, 40 bin 998 adetle 'nin Passat modelinin oldu.
    Haberler Ekonomi İkinci elde en çok satan araba belli oldu!
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