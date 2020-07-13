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Emekliye ek zam! 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur ek ödemeli emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin geliri bu ay artıyor. Temmuz zammı hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri için yüzde 5.75 çıktı. Bu ay maaşlar arttığı için her ay ödenen net aylığın yüzde 4-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yükseldi.