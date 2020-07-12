Sıfır km. veya 2. el bir araç almak isteyen, bu otomobilin alımı için 0 faizli (faizsiz) otomobil ve araç kampanyalarından yararlanmak isteyen kişiler için birçok otomobil ve finans kuruluşu kampanya düzenlemektedir. Bu kampanyalar dahilinde belirli oranlarda faizsiz kredi verilmektedir. Otomobil firmaları yaptıkları kampanyalarla sıfır araç satın almak isteyen müşterileri için uygun koşullar oluşturmaya çalışıyorlar. 2020 Temmuz ayında da Renault, Ford, Honda, Nissan, Toyota, Fiat, Hyundai gibi markalar müşterileri için özel araç kampanyalarını web sitelerinden yayınladılar. En güncel otomobil kampanyalarını haberimizde bulabilirsiniz... İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
BANKALAR FAİZLERİ DÜŞÜRMÜŞTÜ
3 bankadan yapılan ortak açıklamaya göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, binek araçlar için 50-120 bin TL arasında 18-36 ay için, ticari araçlarda 72-500 bin TL arasında 30-60 ay için yüzde 0,49-0,69 faiz uygulayacak.
Ford kampanyaları: 2020 Ford modelleri için 31 Temmuz'a kadar kampanya
Ford kampanyaları
Ford, 31 Temmuz 2020 tarihine kadar uygulayacağı binek araç kampanyası ile tüketicilere düşük taksik, sıfır faiz ve peşin alımlar için fırsatlar sunuyor.
Ford'un ticari araçlar için hazırladığı kampanya da binek araçlarda olduğu gibi 31 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu kampanya kapsamında ödeme olarak peşin ödemeyi tercih edenler için 2020 model Connect ve Ranger hariç tüm ticari modellerde %3, Connect ve Ranger araçlarda ise %4 indirim uygulanıyor.
Ayrıca her iki kampanyada da Ford'un kamu bankaları ile iş birliği fırsatından yararlanabilir, %0,49 faizle otomobil ya da ticari araç sahibi olabilirsiniz.
Ford modelleri
Otomobil: Fiesta, Focus, Mondeo, S-MAX, Galaxy
Performans: Mustang, Ford GT, Fiesta ST, Ranger Raptor
SUV: Yeni Kuga, Ecosport, Edge, Yeni Ranger
Yolcu taşımacılığı: Tourneo Courier, Tourneo Connect, Tourneo Custom, Transit Minibüs
Ticari: Transit Connect, Transit Courier, Transit Custom, Transit Van, Transit Kamyonet
Gelecek araçlar: Puma, Focus ST
KIA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Kia, cazip fırsatlarla sunulan 3 ay ödeme ertelemeli kampanyasına devam ediyor.
Kia Xceed
'Şimdi Al Ekim'de Öde' kampanyası kapsamında, Sportage, XCeed, Ceed ve Niro'da 70 bin TL'ye, Picanto'da 40 bin TL'ye 18 ay taksit ve yüzde 0,69 faiz avantajı sunan Kia; Stonic ve Rio modellerini ise 50 bin TL'ye 18 ay yüzde 0,69 faiz fırsatıyla satışa sunuyor.
MERCEDES 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, 0 km otomobil alımlarında Temmuz ayına özel finansman seçenekleri sunuyor. Mercedes-Benz A-Serisi Hatchback ve Sedan sahibi olmak isteyenler için 200.000 TL krediye 12 aya kadar yüzde 0,69 faiz oranı sunuluyor.
Mercedes-Benz CLA ve Yeni GLA için ise Temmuz ayına özel olarak 225.000 TL için 36 ay yüzde 0,94 faizli kredi imkanı sunuluyor. Yeni GLB modelinde ise Temmuz ayında 250.000 TL, 36 ay yüzde 0,94 faizli kredi imkanı mevcut. Mercedes-Benz C-Serisi otomobillerde ise 250.000 TL krediye bu aya özel 12 ay yüzde 0,69 faizli çok cazip kredi fırsatları sunuluyor. E-Serisi sahibi olmak isteyen müşteriler için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler, Mercedes-Benz Kasko tercih edilmesi halinde, Temmuz ayına özel olarak 300.000 TL'ye 12 aya kadar yüzde 0,69 faiz oranı fırsatı sunuyor.
OPEL 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Opel; yeni Corsa, Crossland X, Grandland X, Insignia ve Combo modellerinin 2020 özel seri donanımlarında 50.000 TL'ye, 20 ay, yüzde 0,89 faizli kredi seçeneği ile dikkat çeken bir finansman kampanyası başlatıyor. Yeni Astra HB 2020 özel seri otomobillerde ise 60.000 TL'ye, 12 ay, yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor.
Opel Grandland X
Ayrıca temmuz ayına özel yeni Corsa 135.800TL'den, yeni Astra 184.200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken; Opel'in SUV modelleri Crossland X'e 179.600 TL'den, Grandland X'e ise 213.500 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor. Marka, temmuz ayında müşterilerine sunduğu 120.000 TL'ye varan yüzde 0,69 faizli özel kredi seçeneklerine de sahip…
PEUGEOT 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Tüm Peugeot Yetkili Satıcı ve Servisleri hijyen açısından en son teknolojilerle korunuyor, tesislerde bulunan tüm araçlar en güncel yöntemlerle dezenfekte ediliyor ve hijyen açısından showroom'larda aynı anda sınırlı sayıda misafir ağırlanıyor. İsteyen Peugeot severler araç tanıtımından kredi başvurusuna kadar tüm işlemlerini markanın web sitesi üzerinden gerçekleştirirken sınırlı sayıda Peugeot modeline de çok özel fırsatlarla sahip oluyor.
Peugeot 208
Peugeot SUV 2008 ve sınırlı sayıdaki diğer tüm Peugeot fırsat araçlarında Temmuz ayına özel "Şimdi al, Ekim'de ödemeye başla" kampanyası bulunuyor.
Peugeot 2008
"Şimdi al, Ekim'de ödemeye başla" kampayasına giren Peugeot modelleri 3008,5008, 208, 508, 308 ve Rifter…
TOYOTA 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
2020 model Toyota Hilux'lar için cazip fırsatlar sunuyor. Hilux'lar temmuz ayı boyunca 100 bin TL 12 ay vade ve yüzde 0 finansman oranı ile satışa sunulacak.
Toyota C-HR Hybrid
Toyota'nın temmuz kampanyası kapsamında ayrıca, kamu bankaları tarafından yerli üretim araçlar için getirilen finans desteğinin faiz oranı da yeniden güncellenerek yüzde 0,69'dan yüzde 0,64'e çekildi. Böylelikle Türkiye'de üretilen Corolla Flame, Corolla Flame X-Pack, Corolla Passion, Corolla Passion X-Pack ve tüm C-HR modellerine 50 bin TL, 36 ay vade ve yüzde 0,64 faiz oranı ile sahip olunabilecek. Bu kampanya çatısı altında, talep eden Toyota müşterileri bankalarıyla irtibata geçip "6 ay ödemesiz" dönem seçeneğinden de yararlanabilecekler.
Toyota Corolla Hybrid
Temmuz ayı boyunca; Yeni Corolla Hatchback 195 bin 800 TL'den, Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 231 bin 300TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. Türkiye'de üretilen Yeni Toyota C-HR'ın benzinli modellerinde 7 bin 700 TL, ÖTV teşviki kapsamında olan hibrit seçeneklerinde de 8 bin 800 TL'ye varan indirimler de temmuz'da da sürecek. Yeni Toyota C-HR Benzinli modeller 192 bin 250 TL'den, C-HR Hybrıd'ler ise 224 bin 850 TL'den başlayan kampanyalı fiyatlar ile sunulacak. 2020 model yılına ait Hilux'lar 231 bin 850 TL'den, Yaris 120 bin 150 TL'den, Yaris Hybrid ise 184 bin 200 TL'den başlayan fiyatlar ile tüm Toyota plazalarındaki yerini alacak.
Toyota yeni Corolla Hatchback
Yüzde 0,85'den başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın temmuz kampanyasından yararlananlar için markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere "takas" imkanı da bulunuyor.
AUDI 2020 TEMMUZ AYI SIFIR OTOMOBİL FİYATI
Audi'nin Kompakt SUV sınıfındaki temsilcisi Q2, sınırlı sayıdaki model için yüzde 0,49 faiz oranı uygulanıyor.
Audi Q2
31 Temmuz tarihine kadar geçerli olan ve sınırlı sayıdaki Audi Q2 30 TDI 116 hp Design/Sport S tronic ve Q2 35 Turbo FSI 150 hp Design/Sport S tronic model araçlar için geçerli kampanya, vdf'den kullanılacak 70 bin TL kredi için geçerli.
TAŞIT KREDİSİ PAKETİ
A. Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
B. İkinci El Taşıt Kredisi
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak.
Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ NASIL ALINIR?
Öncelikle ikinci el taşıt kredisinin ne olduğundan kısaca bahsedelim. Bankalar taşıt kredisi ürünlerini 0 araçlar için farklı, 2. el araçlar için farklı şartlarla sunarlar. Sıfır araçlar için araç kredisi almak genellikle daha kolaydır. Otomobil kredisi ile ikinci el araç alımlarında araç yaşı sınırlaması ve sıfır araç alımına göre kredi kullandırım oranı farklılığı vardır. Aracın değeri, kasko değerine göre hesaplanır ve kredi buna yönelik olarak verilir.