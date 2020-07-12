Emekliler, yeni maaşları için gün sayıyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, ayın 17'sinden itibaren hem maaşlarını hem ek ödemelerini zamlı olarak alacak. Maaşlara yüzde 5.75 zam yansıtılırken, her ay verilen ek ödemenin tutarı da yeni aylık üzerinden hesaplandığı için yükselecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Örneğin; maaşı 3 bin lira olan emekli, bu tutarın yüzde 4'ü oranında ek ödeme alıyordu. Şimdi ise yeni maaşı olan 3 bin 172 lira 50 kuruş üzerinden ek ödemesini cebine koyacak.
Emeklinin hesabına 3 bin 120 lira yerine 3 bin 299 lira 40 kuruş yatırılacak. Temmuz zammıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 361 liraya varan artış görülecek. Ek ödeme dahil 6 bin 269 lira olan en yüksek aylık, 6 bin 630 liraya çıkacak. Emekliler zamlı maaşları bu ay alacak.
İKRAMİYE BAYRAM ÖNCESİ
Milyonlarca emekli Temmuz ayı ile birlikte zamlı maaş alacak. Emekliler için ödemeler Temmuz ayında bununla kalmayacak.
Kurban bayramı öncesinde tüm emekliler biner lira ikramiye alacaklar. yılda iki kez verilen ikramiyeler bayram öncesi emeklilerin hesabına yatırılıyor. Maaş ne olursa olsun bin lira ödeniyor.