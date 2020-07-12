



Emekliler, yeni maaşları için gün sayıyor. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi, ayın 17'sinden itibaren hem maaşlarını hem ek ödemelerini zamlı olarak alacak. Maaşlara yüzde 5.75 zam yansıtılırken, her ay verilen ek ödemenin tutarı da yeni aylık üzerinden hesaplandığı için yükselecek.