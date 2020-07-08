İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı bitti mi? İş sahibi olan işçilerin pandemi süresince en çok merak ettiği konulardan birisi işten çıkarma yasağı oldu. İşçilerin işsiz kalmaması için alınan önlemlerden birisi de işten çıkarma yasağı olmuştu. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor sorusuna yanıt aranıyor.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI BİTTİ Mİ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek. Bununla bağlantılı olarak iş feshi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir." diye konuştu.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
7244 sayılı kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu'na eklenen geçici 10. maddeyle, İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin iş sözleşmesinin, 17 Nisan 2020 tarihten 17 Temmuz 2020 tarihine kadar 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemeyeceği, fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırabileceği düzenlenmişti.
Resmî Gazete'de yayımlanan 2707 sayılı karar ile söz konusu düzenlemenin uygulama süresi 17 Ağustos 2020 tarihine kadar uzatıldı.
2706 sayılı karar ile 30 Haziran 2020 tarihine kadar kısa çalışma başvurusunda bulunmuş iş yerleri için kısa çalışma ödeneği süresi; yeni bir başvuru ve uygunluk tespiti yapılmasına gerek bulunmaksızın, daha önce kısa çalışmadan yararlanan aynı işçiler için ve aynı şartları aşmamak kaydıyla 1 ay uzatıldı.
Kısa çalışma uygulaması devam eden iş yerleri bakımından ise kısa çalışma uygulaması bitiş tarihinden itibaren başlamak üzere yine 1 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NEDİR?
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinin başlamasının ardından birçok iş yeri kapatıldı ve sayısız vatandaş işsiz kaldı. Diğer yandan hali hazırda olan bazı iş yerleri de çalışanlarıyla birlikte ayakta durmakta zorlanıyor. Bu nedenle koronavirüsün ekonomik ve sosyal etkilerini en aza indirmek ve vatandaşı mağdur etmemek adına yeni bir kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifine göre iş yerleri çalışanının 3 ay işten çıkaramayacak.
-İşletmeler üç ay süreyle işçi çıkartamayacak. Her türlü iş sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırılık halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasak olacak, bu süre üç ay daha uzatılabilecek.
- İşsizlik ödeneğinden yararlanmayan işçilere günlük 39.24 TL nakdi ücret desteği verilecek.
- Zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinin tamamlanması beklemeksizin işverenin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödeneği gerçekleştirilecek.