İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı bitti mi? İş sahibi olan işçilerin pandemi süresince en çok merak ettiği konulardan birisi işten çıkarma yasağı oldu. İşçilerin işsiz kalmaması için alınan önlemlerden birisi de işten çıkarma yasağı olmuştu. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor sorusuna yanıt aranıyor.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI BİTTİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek. Bununla bağlantılı olarak iş feshi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir." diye konuştu.