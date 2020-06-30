O tarihlerde milyonlarca vatandaşa ödenecek! İkramiyeler hesaplara en geç...

Milyonların yılın ikinci ikramiyesi için heyecanı sürüyor. Emekliler, bir yandan Temmuz zammını merak ederken, bir yandan da gözünü Kurban Bayramı ikramiyesine çevirdi. Milyonlarca emekli ve vatandaş yılın ikinci bayram ikramiyesinin ödeme tarihinin netleşip netleşmediğini merak etmeye başladı. Bu konuda resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu.
EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak.
Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.
2 FARKLI FORMÜL
Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.
Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?
Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor. 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti.
Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak.
ARTIŞ BEKLENTİSİ
Kurban Bayramı, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Emekliler, ödeme erkene çekilmezse 27-30 Temmuz tarihleri arasında 1.000'er TL'lik ikramiyeyi hesabında görecek. Ancak emekliler, ikramiyede artış beklentisi de taşıyor.
Özellikle her yıl ikramiyenin bir önceki yıl gerçekleşen enflasyon oranında artırılması talepleri gündeme geliyor. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar, 2019 enflasyon oranı olan yüzde 11.84 artırılarak bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Dul ve yetimlerin ödemesi de bu oranda artacak.
İKRAMİYE EN GEÇ 27-30 TEMMUZ'DA
SGK'dan aylık alan yaklaşık 13 milyon kişiye bayram ikramiyesi ödenecek. Tarih erkene çekilmezse, 27-30 Temmuz'da hesaplara yatırılacak.