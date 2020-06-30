O tarihlerde milyonlarca vatandaşa ödenecek! İkramiyeler hesaplara en geç...

Milyonların yılın ikinci ikramiyesi için heyecanı sürüyor. Emekliler, bir yandan Temmuz zammını merak ederken, bir yandan da gözünü Kurban Bayramı ikramiyesine çevirdi. Milyonlarca emekli ve vatandaş yılın ikinci bayram ikramiyesinin ödeme tarihinin netleşip netleşmediğini merak etmeye başladı. Bu konuda resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak konusu.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Mayıs'taki Ramazan Bayramı'nın ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilmişti. Kurban Bayramı ise 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak.