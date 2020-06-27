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    • Ekonomi
    • 27.06.2020 Gazete
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    Kurban randevuyla kesilecek

    Kurban kesimiyle ilgili kurallar belirlendi. 'nın tebliğine göre, hayvan satış alanlarına her 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü giriş sağlanacak, kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak.

    Kurban randevuyla kesilecek
    Kurban kesimiyle ilgili kurallar belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tebliğine göre;


    ● Kurban satış yerleri 'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık girişine izin verilmeyecek.

    ● Hayvan satış ve kesim alanlarında fiziki mesafeye dikkat edilecek, maske zorunlu olacak.

    ● Kurban pazarlığında gelenekleşen 'tokalaşma' yapılmayacak.

    ● Hayvan satış alanlarına her 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü giriş sağlanacak, kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak.

    ● Uygun olmayan yerde kesim yapanlar ile kesime uygun alanlarda önlemleri almayanlara 351, atıklarını toprağa veren tesislere 88 bin 499 lira ceza kesilecek.
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