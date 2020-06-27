Kurban randevuyla kesilecek

Kurban kesimiyle ilgili kurallar belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tebliğine göre;
● Kurban satış yerleri İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık girişine izin verilmeyecek.
● Hayvan satış ve kesim alanlarında fiziki mesafeye dikkat edilecek, maske zorunlu olacak.
● Kurban pazarlığında gelenekleşen 'tokalaşma' yapılmayacak.
● Hayvan satış alanlarına her 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü giriş sağlanacak, kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak.
● Uygun olmayan yerde kesim yapanlar ile kesime uygun alanlarda önlemleri almayanlara 351, atıklarını toprağa veren tesislere 88 bin 499 lira ceza kesilecek.
● Kurban satış yerleri İstanbul'da bayramdan 15 gün, diğer illerde ise 1 ay önce hazır hale getirilecek ve bu tarihten önce kurbanlık girişine izin verilmeyecek.
● Hayvan satış ve kesim alanlarında fiziki mesafeye dikkat edilecek, maske zorunlu olacak.
● Kurban pazarlığında gelenekleşen 'tokalaşma' yapılmayacak.
● Hayvan satış alanlarına her 8 metrekareye bir kişi (müşteri ve satıcı beraber) olacak şekilde kontrollü giriş sağlanacak, kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak.
● Uygun olmayan yerde kesim yapanlar ile kesime uygun alanlarda önlemleri almayanlara 351, atıklarını toprağa veren tesislere 88 bin 499 lira ceza kesilecek.