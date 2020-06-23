Tüketici güveni arttı

ayında yeniden yükselişe geçen tüketici güven endeksi, haziran ayında son 14 ayın en yüksek seviyesi olan 62.6 puana yükseldi. Nisan ayında 54.9 olan endeks, mayıs ayında 59.5 olarak gerçekleşmişti. Tüketici güven endeksinde, 62.6 seviyesi 2019 Nisan ayından sonra en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Sanayi Bakanı Mustafa Varank, tüketici güven endeksindeki artışı daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracaklarını bildirdi. Varank, "Yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız." dedi.