20 milyar liralık sosyal yardım

salgınıyla mücadele kapsamında mart ayında açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı toplumun geniş kesimine ulaştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için Sosyal Destek Programı kapsamında biner lira ödeme yaptı. Yardımlar, salgın sürecinde üç faz halinde uygulandı. Bu yardımların toplamı, 6 milyar 107 milyon 444 bin lirayı buldu. Bakanlık, 3 milyon 505 bin 902 çalışan için toplam 10 milyar 613 milyon 543 bin 961 lira Kısa Çalışma Ödeneği verdi. Bakanlık, 1 milyon 358 bin 375 çalışana, toplam 1 milyar 701 milyon 581 bin 864 lira Nakdi Ücret Desteği'nde bulunurken, İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 717 bin 911 kişiye toplam 2 milyar 71 milyon 32 bin 826 lira işsizlik ödeneği aktardı.