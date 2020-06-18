Teknelere randevu sistemi

Sağlık Bakanlığı, salgın yönetimi ve çalışma rehberini güncelledi. Bu kapsamda toplu taşımalarda mevcut klima cihazlarının düşük hava debisinde ve yüzde 100 dış hava ile çalıştırılması için önlemler alınacak. KYK yurtlarında kalacak kişi sayısı her 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlandırılacak. Yataklar arası en az 1 metre olacak, mümkünse ranza kullanılacak. Turistik amaçlı tekneler ise randevu sistemi ile çalışacak. Yolcuların isimleri, iletişim bilgileri, giriş/çıkış zamanları kaydedilecek. Su altı ve üstü sportif faaliyetlerinde tüp, denge yeleği, can yeleği ve benzeri ekipmanlar sadece bir kişi tarafından kullanılacak ve sonra dezenfekte edilecek.
BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK