Teknelere randevu sistemi

salgın yönetimi veçalışma rehberinigüncelledi. Bukapsamda toplutaşımalarda mevcutklima cihazlarınındüşük hava debisindeve yüzde 100 dış havaile çalıştırılması içinönlemler alınacak.KYK yurtlarındakalacak kişi sayısıher 6 metrekareyebir kişi olacak şekildesınırlandırılacak.Yataklar arası enaz 1 metre olacak,mümkünse ranzakullanılacak. Turistikamaçlı tekneler iseile çalışacak.Yolcuların isimleri,iletişim bilgileri,giriş/çıkış zamanlarıkaydedilecek. Sualtı ve üstü sportiffaaliyetlerinde tüp,denge yeleği, canyeleği ve benzeriekipmanlar sadecebir kişi tarafındankullanılacak ve sonradezenfekte edilecek.