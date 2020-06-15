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    • Ekonomi
    • 15.06.2020 Gazete
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    Zengin liler düğüne gelecek

    , ertelenen düğünleri için hazırlıklara başladı. ’in kurucu ortağı Özpak, ‘Hint düğünlerinde çok ciddi artış olacak. 2020 sonu ve 2021 için talepler geliyor’ dedi.

    Zengin Hintliler düğüne gelecek
    Antalya, masalsı düğünlerine hazırlanıyor. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği kentte, Covid-19 nedeniyle ertelenen düğünlerin yapılabilmesi için çalışmalara başlandı. Hint düğünlerinin organizasyonlarını yapan 'in kurucu ortağı Bünyat Özpak, önceden teyit edilen düğünlerin yapılması için hava trafiğinin açılmasının beklendiğini söyledi.

    İPTAL YOK, ERTELEME VAR
    Rezervasyon yaptırılan düğünlerin iptal edilmediğini, yüzde 90'ının ertelendiğini vurgulayan Özpak, vaka sayısı çok düştükten sonra bunları yapacaklarını kaydetti. 2020'ye, Hint düğünleri anlamında çok hızlı giriş yaptıklarını belirten Özpak, şöyle konuştu: "Salgın olmasa bu yıl rekor kıracaktık. 2020 sonu ve 2021 için talepler geliyor. Türkiye'yi çok seviyorlar. 'da yaşayan Hintli bir ailenin düğününü Aralık'ta yapacağız. Bin kişilik olacak."



    KİŞİ BAŞI 7 BİN EURO
    Hint düğünlerinde kişi başı harcamada 7 bin euroları gördüklerini dile getiren Özpak, düğün 'pastası'ndan daha fazla pay alabilmek için sıkı tanıtım yapılması gerektiğini belirterek, "Covid-19 süreci normale döndükten sonra Hint düğünlerinde çok ciddi şekilde artış olacak" dedi.

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