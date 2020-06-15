Zengin Hintliler düğüne gelecek

Antalya, masalsı Hint düğünlerine hazırlanıyor. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği kentte, Covid-19 nedeniyle ertelenen düğünlerin yapılabilmesi için çalışmalara başlandı. Hint düğünlerinin organizasyonlarını yapan Inventum Global'in kurucu ortağı Bünyat Özpak, önceden teyit edilen düğünlerin yapılması için hava trafiğinin açılmasının beklendiğini söyledi.
İPTAL YOK, ERTELEME VAR
Rezervasyon yaptırılan düğünlerin iptal edilmediğini, yüzde 90'ının ertelendiğini vurgulayan Özpak, vaka sayısı çok düştükten sonra bunları yapacaklarını kaydetti. 2020'ye, Hint düğünleri anlamında çok hızlı giriş yaptıklarını belirten Özpak, şöyle konuştu: "Salgın olmasa bu yıl rekor kıracaktık. 2020 sonu ve 2021 için talepler geliyor. Türkiye'yi çok seviyorlar. Endonezya'da yaşayan Hintli bir ailenin düğününü Aralık'ta yapacağız. Bin kişilik olacak."
KİŞİ BAŞI 7 BİN EURO
Hint düğünlerinde kişi başı harcamada 7 bin euroları gördüklerini dile getiren Özpak, düğün 'pastası'ndan daha fazla pay alabilmek için sıkı tanıtım yapılması gerektiğini belirterek, "Covid-19 süreci normale döndükten sonra Hint düğünlerinde çok ciddi şekilde artış olacak" dedi.
İPTAL YOK, ERTELEME VAR
Rezervasyon yaptırılan düğünlerin iptal edilmediğini, yüzde 90'ının ertelendiğini vurgulayan Özpak, vaka sayısı çok düştükten sonra bunları yapacaklarını kaydetti. 2020'ye, Hint düğünleri anlamında çok hızlı giriş yaptıklarını belirten Özpak, şöyle konuştu: "Salgın olmasa bu yıl rekor kıracaktık. 2020 sonu ve 2021 için talepler geliyor. Türkiye'yi çok seviyorlar. Endonezya'da yaşayan Hintli bir ailenin düğününü Aralık'ta yapacağız. Bin kişilik olacak."
KİŞİ BAŞI 7 BİN EURO
Hint düğünlerinde kişi başı harcamada 7 bin euroları gördüklerini dile getiren Özpak, düğün 'pastası'ndan daha fazla pay alabilmek için sıkı tanıtım yapılması gerektiğini belirterek, "Covid-19 süreci normale döndükten sonra Hint düğünlerinde çok ciddi şekilde artış olacak" dedi.