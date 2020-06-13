LGS'ye 1 hafta kala özel okulların çoğu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı ücretlerini de açıkladı. Okullar içinde eğitim ücreti rekoru bu yıl da Robert Kolej'de. Okulun 1 yıllık peşin ücreti 109 bin, yatılılık ücreti ise 58 bin 700 lira. Yani çocuğunu bunlara yatılı okutmak isteyen bir veli, hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl boyunca 838 bin 500 lira ödeyecek.
İkinci sırayı ise 108 bin lira yıllık peşin eğitim ücreti ile Koç Lisesi aldı. Bu okulda yatılılık ücreti 68 bin 910 lira olarak açıklandı. Fransız liseleri Özel Saint Pulcherie Lisesi'nin eğitim ücreti 74 bin 508, Özel Saint Joseph Lisesi'nin 74 bin 430, Özel Saint Benoit Lisesi'nin ise 74 bin 307 lira oldu.
ENKA: Yemek dahil eğitim 93.967 TL (peşin).
EYÜBOĞLU: Eğitim 68.500 (peşin), yemek 7.500 TL.
İELEV: Eğitim ücreti 70.725 (peşin), yemek 5.463 TL.
İSTEK VAKFI: Eğitim ücretleri 58.000-63.500 TL arasında.
ŞİŞLİ TERAKKİ OKULLARI: 67.176 TL.
CEYDA KARAASLAN
İkinci sırayı ise 108 bin lira yıllık peşin eğitim ücreti ile Koç Lisesi aldı. Bu okulda yatılılık ücreti 68 bin 910 lira olarak açıklandı. Fransız liseleri Özel Saint Pulcherie Lisesi'nin eğitim ücreti 74 bin 508, Özel Saint Joseph Lisesi'nin 74 bin 430, Özel Saint Benoit Lisesi'nin ise 74 bin 307 lira oldu.
ENKA: Yemek dahil eğitim 93.967 TL (peşin).
EYÜBOĞLU: Eğitim 68.500 (peşin), yemek 7.500 TL.
İELEV: Eğitim ücreti 70.725 (peşin), yemek 5.463 TL.
İSTEK VAKFI: Eğitim ücretleri 58.000-63.500 TL arasında.
ŞİŞLİ TERAKKİ OKULLARI: 67.176 TL.
CEYDA KARAASLAN