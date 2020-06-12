Emlak Konut Bizim Mahalle’yi satışa çıkardı

Emlak Konut GYO, 'Hayallerini Erteleme Türkiye' sloganıyla 2 Haziran'da yeni bir kampanya başlattı. Yoğun ilgi gören kampanya kapsamında, Küçükçekmece Halkalı'da 1 milyon metrekarelik bir alanda hayat bulacak olan Emlak Konut Bizim Mahalle'nin birinci etabı satışa çıktı. Bizim Mahalle 1. Etap'ta 569 bağımsız bölüm bulunuyor. Proje, 1+1'den 4+1'e kadar farklı daire seçenekleriyle ve geniş peyzaj alanlarıyla pek çok sosyal olanak sunuyor. Bizim Mahalle 1. Etap, insanı yaşamın merkezine alan özlenen mahalle konseptiyle satışa sunulmasının ardından, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Bizim Mahalle'nin diğer etaplarının da yakın zamanda satışa sunulması için çalışmalar hızla sürüyor. Bizim Mahalle ile ilgili tüm detaylara satış ofisi ve Emlak Konut GYO çağrı merkezinin yanı sıra projenin web sitesinden ulaşılabiliyor.
MAHALLE HAYATI
Yaşam alanları inşa etme hedefiyle yola çıkan Emlak Konut, gerçekleştirdiği projelerle birlikte yaşayan nüfusun ihtiyacını karşılayan, güvenli ve nitelikli projeler geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Bizim Mahalle, Türk insanının özünde olan ve özlenen mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini, yardımlaşma ve paylaşma duygusunu yoğun şekilde yaşatmayı hedefliyor. Bizim Mahalle, yakın zamanda açılışı gerçekleşen Halkalı Millet Bahçesi ile birlikte yapımı devam eden cami, müze, kütüphane, yeme-içme alanları, çay bahçeleri, tematik çocuk oyun bölümleri, el sanatları merkezi, hanımlar lokali ve gençlik evleriyle yaşamın her alanına dokunuyor. Her detayıyla düşünülmüş farklı spor dallarını kapsayan alanlar da yer alıyor.
BULUŞMA NOKTASI
HALKALI Millet Bahçesi'ne komşu, Küçükçekmece Gölü'nün ve Marmaray istasyonunun yanı başında konumlanan Bizim Mahalle, yatay mimarisi ve örnek şehircilik anlayışıyla hayat buluyor. Kentsel tasarım çalışmaları ile planlanan, geleneksel Türk mimarisine uygun şekilde tasarlanan Bizim Mahalle'nin, sosyal ve kültürel alanlarıyla 7'den 70'e herkesin yeni buluşma noktası olması planlanıyor.
SON DAİRELER SATIŞA ÇIKTI
İSTANBUL'DAKİ 3S Firuze Konakları'nda son dairelerden birinin sahibi olmak isteyenler için cazip kredi oranları sunuluyor. Avcılar'ın E-5 aksındaki en büyük projesi olan Firuze Konakları'nda daireler yüzde 10 indirim, yüzde 10 peşinat ile 12 ay ödemesiz 180 ay vade ve 0.64 kredi oranı ile satılıyor.
YAVUZ KARAMAN
MAHALLE HAYATI
Yaşam alanları inşa etme hedefiyle yola çıkan Emlak Konut, gerçekleştirdiği projelerle birlikte yaşayan nüfusun ihtiyacını karşılayan, güvenli ve nitelikli projeler geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Bizim Mahalle, Türk insanının özünde olan ve özlenen mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini, yardımlaşma ve paylaşma duygusunu yoğun şekilde yaşatmayı hedefliyor. Bizim Mahalle, yakın zamanda açılışı gerçekleşen Halkalı Millet Bahçesi ile birlikte yapımı devam eden cami, müze, kütüphane, yeme-içme alanları, çay bahçeleri, tematik çocuk oyun bölümleri, el sanatları merkezi, hanımlar lokali ve gençlik evleriyle yaşamın her alanına dokunuyor. Her detayıyla düşünülmüş farklı spor dallarını kapsayan alanlar da yer alıyor.
BULUŞMA NOKTASI
HALKALI Millet Bahçesi'ne komşu, Küçükçekmece Gölü'nün ve Marmaray istasyonunun yanı başında konumlanan Bizim Mahalle, yatay mimarisi ve örnek şehircilik anlayışıyla hayat buluyor. Kentsel tasarım çalışmaları ile planlanan, geleneksel Türk mimarisine uygun şekilde tasarlanan Bizim Mahalle'nin, sosyal ve kültürel alanlarıyla 7'den 70'e herkesin yeni buluşma noktası olması planlanıyor.
SON DAİRELER SATIŞA ÇIKTI
İSTANBUL'DAKİ 3S Firuze Konakları'nda son dairelerden birinin sahibi olmak isteyenler için cazip kredi oranları sunuluyor. Avcılar'ın E-5 aksındaki en büyük projesi olan Firuze Konakları'nda daireler yüzde 10 indirim, yüzde 10 peşinat ile 12 ay ödemesiz 180 ay vade ve 0.64 kredi oranı ile satılıyor.
YAVUZ KARAMAN