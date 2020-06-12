Emlak Konut Bizim Mahalle’yi satışa çıkardı

'HayalleriniErteleme Türkiye'sloganıyla 2Haziran'da yeni birkampanya başlattı.Yoğun ilgi görenkampanyakapsamında,KüçükçekmeceHalkalı'da1 milyonmetrekarelikbir alanda hayat bulacak olan EmlakKonut Bizim Mahalle'nin birinci etabısatışa çıktı.Bizim Mahalle 1. Etap'ta 569 bağımsızbölüm bulunuyor. Proje, 1+1'den 4+1'ekadar farklı daire seçenekleriyle ve genişpeyzaj alanlarıyla pek çok sosyal olanaksunuyor. Bizim Mahalle 1. Etap, insanıyaşamın merkezine alan özlenen mahallekonseptiyle satışa sunulmasının ardından,vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.Bizim Mahalle'nin diğer etaplarının dayakın zamanda satışa sunulması içinçalışmalar hızla sürüyor. Bizim Mahalleile ilgili tüm detaylara satış ofisi ve EmlakKonut GYO çağrı merkezinin yanı sıraprojenin web sitesinden ulaşılabiliyor.Yaşam alanları inşa etme hedefiyle yola çıkan Emlak Konut, gerçekleştirdiği projelerle birlikte yaşayan nüfusun ihtiyacını karşılayan, güvenli ve nitelikli projeler geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Bizim Mahalle, Türk insanının özünde olan ve özlenen mahalle kültürünü, komşuluk ilişkilerini, yardımlaşma ve paylaşma duygusunu yoğun şekilde yaşatmayı hedefliyor. Bizim Mahalle, yakın zamanda açılışı gerçekleşen Halkalı Millet Bahçesi ile birlikte yapımı devam eden cami, müze, kütüphane, yeme-içme alanları, çay bahçeleri, tematik çocuk oyun bölümleri, el sanatları merkezi, hanımlar lokali ve gençlik evleriyle yaşamın her alanına dokunuyor. Her detayıyla düşünülmüş farklı spor dallarını kapsayan alanlar da yer alıyor.Millet Bahçesi'ne komşu, Küçükçekmece Gölü'nün ve Marmaray istasyonunun yanı başında konumlanan Bizim Mahalle, yatay mimarisi ve örnek şehircilik anlayışıyla hayat buluyor. Kentsel tasarım çalışmaları ile planlanan, geleneksel Türk mimarisine uygun şekilde tasarlanan Bizim Mahalle'nin, sosyal ve kültürel alanlarıyla 7'den 70'e herkesin yeni buluşma noktası olması planlanıyor.3S Firuze Konakları'nda son dairelerden birinin sahibi olmak isteyenler için cazip kredi oranları sunuluyor. Avcılar'ın E-5 aksındaki en büyük projesi olan Firuze Konakları'nda daireler yüzde 10 indirim, yüzde 10 peşinat ile 12 ay ödemesiz 180 ay vade ve 0.64 kredi oranı ile satılıyor.