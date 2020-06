Küçük yaşlardan beri güvercin besleyen Tyson, bir güvercinin kafasını koparan birini de hastanelik etmiştir. ''Kendimi bildim bileli güvercin besliyorum. İnsanlar deli olduğumu düşünüyor ama ölene kadar bu işi yapacağım'' diyen Tyson'ın aynı anda bin güvercine baktığı bile olmuştur.

Evlilikleri

Mike Tyson'ın Muhammed, D'Amato, Mikey, Rayna, Amir, Miguel, Exodus ve Morocco Elijah isimli 8 çocuğu vardır. Fakat çocuklarından Exodus 26 Mayıs 2009 tarihinde henüz 4 yaşında hayatını kaybetmiştir.

1.evliliği: Mike Tyson, 7 Şubat 1988 tarihinde sinema oyuncusu Robin Givens ile evlendi, 14 Şubat 1989 tarihinde boşandı.

2.evliliği: 1997 yılında Monica Turner ile evlendi, 2003 yılında boşandılar.

3.evliliği: 6 Haziran 2009 tarihinde Lakiha Spicer ile Las Vegas'da evlendi. 3 çocukları oldu.

Filmleri :

2015 - IP Man 3

2013 - Korkunç Bir Film 5

2011 - The Hangover Part II

2011 - Comedy Central Roast of Charlie Sheen

2009 - The Hangover

2008 - Tyson

2006 - Rocky Balboa

2004 - When Will I Be Loved

2001 - Bolivia

1999 - Ölümüne Kadar