1980 yılında efsane boks adamı Cos d'Amato ile tanışan Tyson, Cattskill'e götürülerek boks eğitimi almaya başlar. Antrenörü Cos d'Amato, 4 Kasım 1985 tarihinde zatürre nedeniyle öldükten sonra yardımcısı Kevin Rooney ile çalışmalarına devam eder. 6 Mart 1985'te yaptığı ilk profesyonel maçında rakibini 1. rauntta 8. saniyede nakavt etti. 20 yaşında dünyanın en büyük boksörleri arasında adı geçmeye başladı. 22 Kasım 1986 tarihinde rakibi olan dönemin WBC ağır siklet şampiyonu Jameika asıllı Kanadalı boksör Trevor Berbick'i 2. rauntta nakavt ederek WBC Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanını kazandı.İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
7 Mart 1987 tarihinde ''Kemik kıran'' lakaplı James Smith'i de puanla yenerek Dünya Boks Birliği WBA kemerini beline takmayı başaran Tyson 30 Mayıs 1987 tarihinde Pinklon Thomas'ı da 6. raundda teknik nakavtla mağlup ederek kemerlerini korumayı başarmıştır. 1 Ağustos 1987'de dönemin Uluslararası Boks Federasyonu IBF ağır siklet dünya şampiyonu Tony Tucker'la kemer birleştirme maçına çıkan Tyson , rakibini 12 raund sonunda puanla mağlup ederek dünya şampiyonu olmayı başardı.
7 Şubat 1988 tarihinde Robin Givens'la evlendi. 1988 yılında antrenörü Kevin Rooney ile yolunu ayırdı. Eşini ve ailesini tartaklama iddialarıyla defalarca karakolluk olan Mike Tyson yine aynı dönemde boksör Mitch Green'i sokakta darp etme , gece kulübünde olay çıkarma gibi olaylardan defalarca mahkemelik olmasına karşın her seferinde kefaletle serbest kalmış ve evliliğini 14 Şubat 1989'da sonlandırmıştır.
MIKE TYSON MÜSLÜMAN OLDU
1990 yılına kadar yaptığı 37 maçın tamamını kazandı. Mike Tyson, ilk mağlubiyeti 11 Şubat 1990 tarihinde Buster Douglas ile Japonya'nın Tokyo kentinde yaptığı karşılaşmada aldı ve Dünya Boks Konseyi (WBC), Dünya Boks Birliği'nin (WBA), Uluslararası Boks Federasyonu IBF kemerlerini kaybetti. 1990 yılında ABD Güzellik Kraliçesi'ne tecavüz olayı, Mike Tyson'ın skandallar zincirinin ilk ve en önemli halkasıydı. Bu suçlamadan 26 Mart 1992 tarihinde 3 yıl hapis ile cezalandırıldı. Girdiği hapishanede Müslüman oldu ve Malik Abdülaziz ismini aldı
26 Mart 1995 tarihinde cezası biter bitmez bir barda çıkardığı kavga yüzünden kendisini tekrar mahkemede buldu. Yumrukları kadar, yasa dışı olaylarıyla da anıldı. Cezaevinden çıktıktan sonra ilk maçını 19 Ağustos 1995 tarihinde Peter McNeeley ile yaptı. Rakibinin diskalifiye olması sonucu ilk raundda galip geldi. 16 Mart 1996 tarihinde Frank Bruno ile yaptığı maçı 3. raundda kazandı. Bir sonraki maçında dönemin WBA dünya şampiyonu Amerikalı boksör Bruce Seldon'la karşılaşır ve rakibini ilk raundda teknik nakavtla mağlup ederek kemeri beline takar. Bu galibiyetten yaklaşık 2 ay sonra dünya şampiyonluk maçına çıkma hakkını uzun süredir elinde bulunduran Evander Holyfield'la karşılaşan Mike Tyson rakibine 11. raundda mağlup olarak kemerini kaybetti.
28 Haziran 1997'de Evander Holyfield ile yaptığı unvan maçının üçüncü raundunda rakibinin kulağını ısırarak kopardığı gerekçesiyle diskalifiye oldu. 3 milyon dolar para cezası ve iki yıl men cezası olan Tyson'ın Ohio eyaletinde ömür boyu boks yapması yasaklandı. Yine aynı dönemde sonuçlanan Mitch Greeen davası nedeniyle de 45 bin dolar para cezası ödemek zorunda kaldı.
1998 yılının sonlarına doğru lisansı tekrardan aktif edilen Mike Tyson bokstan uzak kaldığı dönemlerde eski Menajeri Don King'e 100 milyon dolarlık tazminat davası açmasına karşın mahkemeyi kaybetmiş ve Kevin Rooney'le olan davası nedeniyle de para cezasına çarptırılmıştır. Yine aynı dönemde adam yaralama , trafik kazası ve cinsel taciz suçlarından dolayı da para cezalarına çarptırılmıştır. Tyson, bir defasında ise New York'un Brooklyn bölgesinde bir otelde kendisinden imza isteyen, vermeyince de yüzündeki dövmeyle alay eden iki erkek ve bir kadını döverek hastanelik etmiştir.
Mike Tyson, 16 Ocak 1999 tarihinde Güney Afrikalı boksör Francois Botha'yı gergin geçen karşılaşmanın 5. raundunda nakavt ederek yeniden ringlere döndü. 23 Ekim 1999 tarihinde Orlin Norris'e gong çaldıktan sonra yumruk atması nedeniyle de para cezasına çarptırılmış ve maç sonuca bağlanmadan sona ermiştir.
20 Ekim'de dönemin ünlü isimlerinden Polonyalı Andrew Golota ile karşılaşan Mike Tyson olaylı geçen karşılaşmanın 3. raundunda Golota'nın Tyson'ın kafa attığını gerekçe göstererek maçtan çekilmesi üzerine galip ilan edilse de maçtan sonra yapılan doping testlerinde kanında esrar saptanması nedeniyle maç skoru iptal edilmiş ve iki boksörün de lisansları askıya alınmıştır.
Golota karşılaşması sonrası yaklaşık 1 yıl kadar ringlerden uzak kalan Tyson 13 Ekim 2001 tarihinde Danimarkalı boksör Brian Nielsen'i 7. raundda teknik nakavtla yenerek ringlere dönüş yapmıştır.
8 Haziran 2002 tarihinde WBC , IBF ve IBO dünya şampiyonluk kemerleri için Memphis'te, İngiliz boksör Lennox Lewis ile Mike Tyson arasında yapılan Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonası karşılaşmasında sekizinci rauntta kaybetti. 11 Haziran 2005'de İrlandalı Kevin McBride ile yaptığı karşılaşmanın yedinci raundunda, ringden çekildi ve boks yapmayı bıraktığını açıkladı. Tyson, "Artık tükendim. Kalbimde boks yapma isteği ve cesareti kalmadı" dedi. Mike Tyson, boks kariyeri boyunca toplam 58 maç yapmış, bunlardan 44'ü nakavt olmak üzere 50 kez kazanmış, 6 kez yenilmiş ve 2 maçta sonuçsuz kalmıştır. Boksu bıraktıktan sonra maddi problemler yaşayan Tyson önce yetişkin filmlerde rol almak istemiş sonrasında K1 , MMA ve UFC kategorilerinde dövüşmek istese de bu isteklerinin hiç biri karşılık bulmamıştır.
Küçük yaşlardan beri güvercin besleyen Tyson, bir güvercinin kafasını koparan birini de hastanelik etmiştir. ''Kendimi bildim bileli güvercin besliyorum. İnsanlar deli olduğumu düşünüyor ama ölene kadar bu işi yapacağım'' diyen Tyson'ın aynı anda bin güvercine baktığı bile olmuştur.
Evlilikleri
Mike Tyson'ın Muhammed, D'Amato, Mikey, Rayna, Amir, Miguel, Exodus ve Morocco Elijah isimli 8 çocuğu vardır. Fakat çocuklarından Exodus 26 Mayıs 2009 tarihinde henüz 4 yaşında hayatını kaybetmiştir.
1.evliliği: Mike Tyson, 7 Şubat 1988 tarihinde sinema oyuncusu Robin Givens ile evlendi, 14 Şubat 1989 tarihinde boşandı.
2.evliliği: 1997 yılında Monica Turner ile evlendi, 2003 yılında boşandılar.
3.evliliği: 6 Haziran 2009 tarihinde Lakiha Spicer ile Las Vegas'da evlendi. 3 çocukları oldu.
Filmleri :
2015 - IP Man 3
2013 - Korkunç Bir Film 5
2011 - The Hangover Part II
2011 - Comedy Central Roast of Charlie Sheen
2009 - The Hangover
2008 - Tyson
2006 - Rocky Balboa
2004 - When Will I Be Loved
2001 - Bolivia
1999 - Ölümüne Kadar