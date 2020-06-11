28 Haziran 1997'de Evander Holyfield ile yaptığı unvan maçının üçüncü raundunda rakibinin kulağını ısırarak kopardığı gerekçesiyle diskalifiye oldu. 3 milyon dolar para cezası ve iki yıl men cezası olan Tyson'ın Ohio eyaletinde ömür boyu boks yapması yasaklandı. Yine aynı dönemde sonuçlanan Mitch Greeen davası nedeniyle de 45 bin dolar para cezası ödemek zorunda kaldı.

1998 yılının sonlarına doğru lisansı tekrardan aktif edilen Mike Tyson bokstan uzak kaldığı dönemlerde eski Menajeri Don King'e 100 milyon dolarlık tazminat davası açmasına karşın mahkemeyi kaybetmiş ve Kevin Rooney'le olan davası nedeniyle de para cezasına çarptırılmıştır. Yine aynı dönemde adam yaralama , trafik kazası ve cinsel taciz suçlarından dolayı da para cezalarına çarptırılmıştır. Tyson, bir defasında ise New York'un Brooklyn bölgesinde bir otelde kendisinden imza isteyen, vermeyince de yüzündeki dövmeyle alay eden iki erkek ve bir kadını döverek hastanelik etmiştir.