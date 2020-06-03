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    • Ekonomi
    • 03.06.2020 Gazete
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    Yerli otoya raporu: 22 milyarlık yatırımda önemli viraj

    tarafından Gemlik’te üretimi yapılacak Türkiye’nin Otomobili’nin fabrika projesinin raporu olumlu şekilde tamamlandı. 22 milyar liralık yatırım başlıyor...

    Yerli otoya ÇED raporu
    Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından çalışmaları planlandığı biçimde sürdürülen 'Türkiye'nin Otomobili' yatırımı 'nın Gemlik ilçesinde inşa edilecek olan fabrika inşaatının başlayabilmesi için gerekli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi () raporunu olumlu olarak aldı. Yılda 175 bin adet üretim kapasitesi ile kurulacak olan fabrika ve müşterilere marka deneyiminin yaşatılacağı kullanıcı odaklı kampüs, toplam 22 milyar lira yatırım ile hayata geçirilecek.

    20 BİN İSTİHDAM
    Doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam sağlayacak olan fabrika, tamamlanıp üretime geçtiğinde Avrupa'nın ilk geleneksel olmayan (bünyesinde içten yanmalı araçlar üretmeyen) elektrikli araç üreticisi olacak. Doğuştan yüzde 100 elektrikli C segmentinde bir SUV'la başlayacak olan fabrikadaki üretim, takip eden yıllarda tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.
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