Sosyal hayatı destek kredisi nedir, nasıl alınır? 2020 kamu bankaları koronavirüsle mücadelede normalleşme sürecine geçiş kapsamında yeni bir açıklama yaparak vatandaşlara yeni kredi paketlerini duyurdu. Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla; asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
2020 YILI SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ NEDİR?
Kamu bankaları tarafından bireysel müşterilerinin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması aynı zamanda yerli üretimi yapan elektronik, mobilya, beyaz eşya, ev boya, seramik kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla sosyal hayatı destek kredisi veriliyor. Kamu bankaları tarafından bu kredi paketi kapsamında yerli üretim yapan firmalar ile anlaşma sağlanacak ve asgari 3000 TL azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 Faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Firmalar anlaşma yapıldıktan sonra bankaların web sitesi üzerinden paylaşılacak.
FİRMA KATKI PAYLI TÜKETİCİ KREDİSİ
Bireysel müşterilerimizin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla; Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Anlaşma yapılan firmalar Bankaların web sitesinde yayımlanacak.
FATURALI TÜKETİCİ KREDİSİ
Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla;
Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi kapsamında kullandırılan tüm krediler satıcı adına bankalarımızda açılacak hesaba ödenecek. Sosyal Hayatı Destek Kredisi Paketi başvuruları 5 Haziran'dan itibaren şubelerden yapılacak.