2020 YILI SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİSİ NEDİR?

Kamu bankaları tarafından bireysel müşterilerinin sosyal ihtiyaçlarının karşılanması aynı zamanda yerli üretimi yapan elektronik, mobilya, beyaz eşya, ev boya, seramik kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla sosyal hayatı destek kredisi veriliyor. Kamu bankaları tarafından bu kredi paketi kapsamında yerli üretim yapan firmalar ile anlaşma sağlanacak ve asgari 3000 TL azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz 60 ay vade, aylık yüzde 0,55 Faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak. Firmalar anlaşma yapıldıktan sonra bankaların web sitesi üzerinden paylaşılacak.