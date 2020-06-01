Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.06.2020 10:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.06.2020 15:40
    ABONE OL

    lerde büyük düşüş! İşte krediye göre ödenecek miktar İş sı, TEB, Finansbank, Şekerbank...

    İş sı, TEB, Finansbank, Şekerbank, İNG, kredi oranları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda 0.99 faiz oranlarıyla vatandaşlara kredi imkanı sunuluyor. Merkez Bankası'nın faizleri indirmesiyle birlikte kredi faizleri düşüşe geçti. Faiz düşüşü avantajını kullanmak isteyen vatandaşlar ise bankalardan kredi talebinde bulunmaya başladı.

    Faizlerde büyük düşüş! İşte krediye göre ödenecek miktar

    Son olarak İNG Bank, banka müşterisi olsun veya olmasın tüm vatandaşlara 60 ay vade seçeneği ve %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu! Bilindiği üzere son kredi faiz indirimini konut kredisinde Yapı Kredi duyurmuştu. Ayrıca 3 kamu bankası da hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar bireysel ihtiyaç kredisi desteğini sundu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

    MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ SONRASI BANKALARIN TAŞIT, İHTİYAÇ VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

    Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimleri sonrasında bankaların kredi faiz oranları için yüzde 0.68 ihtimali ortaya çıktı. Konu hakkında özel bir haber yayımlayan Yeni Şafak Gazetesi yazarlarından Mine Açar "Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde aylık faiz oranını en düşük yüzde 0,95'ler seviyesinde tutan bankalar olmasına rağmen bunun uygulamada ağırlıklı karşılığı kişinin risk skoruna göre yüzde 1,10 seviyesi olarak dikkat çekiyor. Bu faiz oranlarıyla çekilen her 100 bin TL'lik kredinin 36 ay vadede aylık ödemesi 3 bin 507 TL, toplam faiz tutarı da 26 bin 281 TL olarak hesaplanıyor. Oysa kredi oranı politika faizi olan yüzde 8,25'e doğru inse bunun da aylık oranı en iyimser oranlarla yüzde 0,68 olacak.

    Bu da her 100 bin TL'lik kredide aylık ödenmesi gereken tutarı 3 bin 230 TL'ye toplam ödenecek faizi de 16 bin 297 TL'ye indirecek. Böylece kredi çeken vatandaşın faiz için cebinden çıkan rakam 9 bin 984 TL azalacak" diyerek en uygun faiz oranı için yüzde 0.68 seviyesine dikkat çekti.

    İŞTE KREDİYE GÖRE ÖDENECEK MİKTAR

    Kredi tutarı: 10000

    Vade: 12 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 885 lira

    Kredi tutarı: 10000

    Vade: 18 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 606 lira

    Kredi tutarı: 10000

    Vade: 24 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 467 lira

    Kredi tutarı: 10000

    Vade: 36 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 329 lira

    Kredi tutarı: 20000

    Vade: 12 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 1771 lira

    Kredi tutarı: 20000

    Vade: 18 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 1213 lira

    Kredi tutarı: 20000

    Vade: 18 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 1213 lira

    Kredi tutarı: 20000

    Vade: 36 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 658 lira

    Kredi tutarı: 40000

    Vade: 12 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 3542 lira

    Kredi tutarı: 40000

    Vade: 18 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 2427 lira

    Kredi tutarı: 40000

    Vade: 24 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 1871 lira


    Kredi tutarı: 40000

    Vade: 36 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 1316 lira

    Kredi tutarı: 50000

    Vade: 12 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 4427 lira


    Kredi tutarı: 50000

    Vade: 12 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 4427 lira

    Kredi tutarı: 50000

    Vade: 18 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 3034 lira


    Kredi tutarı: 50000

    Vade: 24 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 2339 lira


    Kredi tutarı: 50000

    Vade: 36 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.79

    Aylık ödeme tutarı: 1645 lira

    Kredi tutarı: 75000

    Vade: 12 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.96

    Aylık ödeme tutarı: 6727 lira


    Kredi tutarı: 75000

    Vade: 24 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.96

    Aylık ödeme tutarı: 3594 lira

    Kredi tutarı: 75000

    Vade: 36 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.96

    Aylık ödeme tutarı: 2556 lira


    Kredi tutarı: 75000

    Vade: 48 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.98

    Aylık ödeme tutarı: 2053 lira

    Kredi tutarı: 75000

    Vade: 60 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.98

    Aylık ödeme tutarı: 1749 lira


    Kredi tutarı: 100000

    Vade: 12 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.98

    Aylık ödeme tutarı: 8970 lira

    Kredi tutarı: 100000

    Vade: 24 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.98

    Aylık ödeme tutarı: 4792 lira

    Kredi tutarı: 100000

    Vade: 36 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.98

    Aylık ödeme tutarı: 3409 lira

    Kredi tutarı: 100000

    Vade: 48 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.98

    Aylık ödeme tutarı: 2738 lira

    Kredi tutarı: 100000

    Vade: 60 ay

    Faiz oranı: Yüzde 0.98

    Aylık ödeme tutarı: 2332 lira
    Haberler Ekonomi Faizlerde büyük düşüş! İşte krediye göre ödenecek miktar İş Bankası, TEB, Finansbank, Şekerbank...
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri