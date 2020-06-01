Son olarak İNG Bank, banka müşterisi olsun veya olmasın tüm vatandaşlara 60 ay vade seçeneği ve %0,79 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi vereceğini duyurdu! Bilindiği üzere son kredi faiz indirimini konut kredisinde Yapı Kredi duyurmuştu. Ayrıca 3 kamu bankası da hane halkı geliri 5 bin TL'nin altında olan vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar bireysel ihtiyaç kredisi desteğini sundu. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ SONRASI BANKALARIN TAŞIT, İHTİYAÇ VE KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?
Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indirimleri sonrasında bankaların kredi faiz oranları için yüzde 0.68 ihtimali ortaya çıktı. Konu hakkında özel bir haber yayımlayan Yeni Şafak Gazetesi yazarlarından Mine Açar "Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerinde aylık faiz oranını en düşük yüzde 0,95'ler seviyesinde tutan bankalar olmasına rağmen bunun uygulamada ağırlıklı karşılığı kişinin risk skoruna göre yüzde 1,10 seviyesi olarak dikkat çekiyor. Bu faiz oranlarıyla çekilen her 100 bin TL'lik kredinin 36 ay vadede aylık ödemesi 3 bin 507 TL, toplam faiz tutarı da 26 bin 281 TL olarak hesaplanıyor. Oysa kredi oranı politika faizi olan yüzde 8,25'e doğru inse bunun da aylık oranı en iyimser oranlarla yüzde 0,68 olacak.
Bu da her 100 bin TL'lik kredide aylık ödenmesi gereken tutarı 3 bin 230 TL'ye toplam ödenecek faizi de 16 bin 297 TL'ye indirecek. Böylece kredi çeken vatandaşın faiz için cebinden çıkan rakam 9 bin 984 TL azalacak" diyerek en uygun faiz oranı için yüzde 0.68 seviyesine dikkat çekti.
İŞTE KREDİYE GÖRE ÖDENECEK MİKTAR
Kredi tutarı: 10000
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 885 lira
Kredi tutarı: 10000
Vade: 18 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 606 lira
Kredi tutarı: 10000
Vade: 24 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 467 lira
Kredi tutarı: 10000
Vade: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 329 lira
Kredi tutarı: 20000
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 1771 lira
Kredi tutarı: 20000
Vade: 18 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 1213 lira
Kredi tutarı: 20000
Vade: 18 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 1213 lira
Kredi tutarı: 20000
Vade: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 658 lira
Kredi tutarı: 40000
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 3542 lira
Kredi tutarı: 40000
Vade: 18 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 2427 lira
Kredi tutarı: 40000
Vade: 24 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 1871 lira
Kredi tutarı: 40000
Vade: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 1316 lira
Kredi tutarı: 50000
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 4427 lira
Kredi tutarı: 50000
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 4427 lira
Kredi tutarı: 50000
Vade: 18 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 3034 lira
Kredi tutarı: 50000
Vade: 24 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 2339 lira
Kredi tutarı: 50000
Vade: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.79
Aylık ödeme tutarı: 1645 lira
Kredi tutarı: 75000
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.96
Aylık ödeme tutarı: 6727 lira
Kredi tutarı: 75000
Vade: 24 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.96
Aylık ödeme tutarı: 3594 lira
Kredi tutarı: 75000
Vade: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.96
Aylık ödeme tutarı: 2556 lira
Kredi tutarı: 75000
Vade: 48 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.98
Aylık ödeme tutarı: 2053 lira
Kredi tutarı: 75000
Vade: 60 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.98
Aylık ödeme tutarı: 1749 lira
Kredi tutarı: 100000
Vade: 12 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.98
Aylık ödeme tutarı: 8970 lira
Kredi tutarı: 100000
Vade: 24 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.98
Aylık ödeme tutarı: 4792 lira
Kredi tutarı: 100000
Vade: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.98
Aylık ödeme tutarı: 3409 lira
Kredi tutarı: 100000
Vade: 48 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.98
Aylık ödeme tutarı: 2738 lira
Kredi tutarı: 100000
Vade: 60 ay
Faiz oranı: Yüzde 0.98
Aylık ödeme tutarı: 2332 lira