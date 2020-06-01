Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 2.el araç kredisi başvuru şartları sayfamızda. Bankaların sunduğu taşıt kredileri, otomobil sahibi olmak isteyen pek çok kişinin tercihi. Bu konuda özel bir birikimi olmayan ama yine de araba sahibi olmak isteyenler, bankaların sunduğu araç kredileri ile aydan aya bütçelerini zorlamayan taksitler ödeyerek araba sahibi olabilmekte. Pek çoğumuz için araba alma sürecini kolaylaştıran taşıt kredisi ürünleri 0 araç kredisi ve ikinci el taşıt kredisi olarak ikiye ayrılıyor. İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak. Detayları takvim.com.tr'de