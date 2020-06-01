Ziraat, Vakıfbank, Halkbank 2.el araç kredisi başvuru şartları sayfamızda. Bankaların sunduğu taşıt kredileri, otomobil sahibi olmak isteyen pek çok kişinin tercihi. Bu konuda özel bir birikimi olmayan ama yine de araba sahibi olmak isteyenler, bankaların sunduğu araç kredileri ile aydan aya bütçelerini zorlamayan taksitler ödeyerek araba sahibi olabilmekte. Pek çoğumuz için araba alma sürecini kolaylaştıran taşıt kredisi ürünleri 0 araç kredisi ve ikinci el taşıt kredisi olarak ikiye ayrılıyor. İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak. Detayları takvim.com.tr'de
2020 İKİNCİ EL ARAÇ KREDİSİ BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başvuruların 5 Haziran'da başladığı Taşıt Kredisi ve ikinci el taşıt kredisi paketleri nasıl?
İKİNCİ EL TAŞIT KREDİSİ
Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık yüzde 0,49 - yüzde 0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak.
Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.
Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran'dan itibaren yapılacak.
İkinci El Taşıt Kredisi Nedir?
Öncelikle ikinci el taşıt kredisinin ne olduğundan kısaca bahsedelim. Bankalar taşıt kredisi ürünlerini 0 araçlar için farklı, 2. el araçlar için farklı şartlarla sunarlar. Sıfır araçlar için araç kredisi almak genellikle daha kolaydır. Otomobil kredisi ile ikinci el araç alımlarında araç yaşı sınırlaması ve sıfır araç alımına göre kredi kullandırım oranı farklılığı vardır. Aracın değeri, kasko değerine göre hesaplanır ve kredi buna yönelik olarak verilir.
İkinci El Taşıt Kredisinde Yaş Sınırı
Bankaların avantajlı faiz oranları ile sunduğu araba kredisi ürünleri ile ikinci el araba almak istediğinizde aracın belli bir yaş aralığında olması beklenir. Bu yaş aralığı bankadan bankaya değişse de bankalar genellikle sekiz yaşından büyük olan araçlar için kredi vermek istemezler. Banka kredisi ile ikinci el taşıt almayı düşünüyorsanız en fazla sekiz yaşına kadar olan araçlara bakmanızda fayda var.
İkinci El Araç Kredisinde Kredi Kullandırım Oranı
Bankaların sunduğu taşıt kredilerinde kullandırım oranı söz konusu. Yani alacağınız aracın satış bedelinin sadece bir kısmını kredi olarak alabilirsiniz. Bu nedenle kredi ile araba satın almak istiyorsanız belli bir miktarda peşinatınız olmalıdır. Sıfır araçlarda kredi kullandırım oranı fatura değeri 100.000 TL'ye kadar olan araçlar için %70, 100.000 TL'nin üzerinde olan araçlar için 100.000 TL'ye kadar olan kısmı için yine %70, 100.000 TL'yi aşan kısmı içinse %50 oranında kredi kullandırılır. 2. el araçlar için de bu oranlar söz konusudur fakat hesaplama aracın kasko bedeli üzerinden yapılır.