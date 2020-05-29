İŞKUR güncel iş ilanları - İŞKUR üzerinden çeşitli özel sektöre büro memur alımı yapılacak. Başta İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere yapılacak olan büro memuru alım ilanları için gerekli koşullar belli oldu. Başvuruda bulunacak olan adaylarda KPSS şartı aranmayacak. İşte çeşitli illere yapılacak olan büro memur alım ilanlarını haberimizde inceleyebilirsiniz. Büro memurundan, günlük yazışmaları yapmak, dökümler alıp dosyalamak, raporlama yapmak, dışarıdan gelen misafir ve müşterilerle diyalog kurmak, resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantıyı kurmak gibi işler beklenmektedir.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'a üye olması ve kayıtlı işsiz olması gerekmektedir. Daha sonra aşağıda belirtilen linke tıklayarak, başvuru işlemi tamamlanabilmektedir. İŞKUR aracılığıyla toplam da 99 büro memuru alımı yapılacaktır.
İŞKUR aracılığıyla büro memuru olarak görev almak isteyen adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Adaylardan aranan genel şartlar şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
18 Yaşından büyük olmak,
En az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu olmak, (İlanlara göre değişkenlik gösterebilir)
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.
Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
İŞKUR'un 33 şehre yapacağı büro memur alım ilanına başvuruda bulunmak için TIKLAYIN
BÜRO MEMURU NE İŞ YAPAR?
Kısaca çalıştığı büronun niteliğine ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilen çeşitli büro işlerini yapan kişiye büro memuru denmektedir. Daha ayrıntılı bir tanım yapmak gerekirse, ofis ve büro gibi çalışma ortamlarında aksaklıkları önlemek için günlük işleyişi sağlayan aynı zamanda firmaların dışa açılan yüzü olup bağlantılarını sağlayan kişilere büro memuru denmektedir.
Büro memurundan, günlük yazışmaları yapmak, dökümler alıp dosyalamak, raporlama yapmak, dışarıdan gelen misafir ve müşterilerle diyalog kurmak, resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantıyı kurmak gibi işler beklenmektedir. Büro memuru için verilen ilanlarda kişilerden beklenen kriterler çalışma alanlarına göre değişiklik gösterir. Örneğin, dış ticaret alanında faaliyet gösteren bir firmada, işe başlayacak büro memuru için dil bilmesini istenirken, muhasebe ofislerinde çalışacak bir büro memurunda, iş ile ilgili programları kullanabilmelerini bekleyebilmektedir.
Ancak genel olarak büro memurlarından beklenen özellikler ekip çalışmasına yatkın, düzgün bir diksiyona ve iş disiplinine sahip olmasıdır.
İŞKUR BÜRO MEMURU ALIM ŞARTLARI NELERDİR?
İŞKUR'un büro memurları için aradığı şartlar;
Genel itibariyle;
– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
– Kamu haklarından mahrum olmamak
– Toplu suçlar ve terör bağlantılı suçlarla ilgili hakkında bir suça bulaşmamış olmak
– İŞKUR'a kayıtlı olmuş olmak
– Herhangi bir yerden emekli veya malulen emekli maaşı almamış olmak
– 18 yaşını doldurmuş olmak
Özel olarak aradığı şartlar ise;
– Bilgisayar yeterli bilgiye sahip olmak
– Ofis ekipmanlarını kullanabilmek
– İngilizce bilmek
– Genel olarak lise Ön lisans ve Lisans mezunu adaylar
– MS Office programları kullanabilmek
– İyi iletişim kurabilmek
– Elektronik ortamda rapor hazırlayabilmek gibi şartlar yer almaktadır.