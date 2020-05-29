BÜRO MEMURU NE İŞ YAPAR?

Kısaca çalıştığı büronun niteliğine ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilen çeşitli büro işlerini yapan kişiye büro memuru denmektedir. Daha ayrıntılı bir tanım yapmak gerekirse, ofis ve büro gibi çalışma ortamlarında aksaklıkları önlemek için günlük işleyişi sağlayan aynı zamanda firmaların dışa açılan yüzü olup bağlantılarını sağlayan kişilere büro memuru denmektedir.

Büro memurundan, günlük yazışmaları yapmak, dökümler alıp dosyalamak, raporlama yapmak, dışarıdan gelen misafir ve müşterilerle diyalog kurmak, resmi kurum ve kuruluşlarla bağlantıyı kurmak gibi işler beklenmektedir. Büro memuru için verilen ilanlarda kişilerden beklenen kriterler çalışma alanlarına göre değişiklik gösterir. Örneğin, dış ticaret alanında faaliyet gösteren bir firmada, işe başlayacak büro memuru için dil bilmesini istenirken, muhasebe ofislerinde çalışacak bir büro memurunda, iş ile ilgili programları kullanabilmelerini bekleyebilmektedir.