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    • Ekonomi
    • 28.05.2020 Gazete
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    Firmalara destek müjdesi

    , firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal lara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına aldıklarını kaydetti.

    Firmalara destek müjdesi
    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal lara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına aldıklarını kaydetti. 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararının detaylarını açıklayan Pekcan, "Firmalarımızın e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 için yüzde 80, takip eden yıllarda yüzde 60 oranında destekleyeceğiz. Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım için iş dünyamızı temsil eden çatı örgütlerin yapacakları masraflar ve sanal fuar organizasyonları giderleri de yüzde 50 oranında desteklenecek" dedi. Destek tavanları 8 bin lira ile 100 bin dolar arasında bulunuyor. e-ticaret sitelerine üyeliklere ilişkin giderler site başına yıllık 8 bin liraya kadar desteklenecek. Şirketler, bu destekten en fazla 3 site için yararlanabilecek.
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