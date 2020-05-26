Altın fiyatları bugün ne kadar? Yatırımcının her zaman güvenli liman olarak gördüğü gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? Kapalıçarşı canlı altın fiyatı ve aracı kurumların uzman altın yorumları haber detayında. Çeyrek altının satış fiyatı 626 lira olurken, 614 liradan geri alınıyor. Yarım altının satış fiyatı 1.246 liradan işlem görürken, 1.230 liradan geri alınıyor. Cumhuriyet altının satış fiyatı 2.553 lira olurken, 2.527 liradan geri alınıyor. 22 ayar bileziğin gram satış fiyatı 347 lira olurken, 343 liradan geri alınıyor.
Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 378,6 liradan işlem görüyor
Cuma günü, altınının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,07 artışla 380,1 liradan tamamladı. Yeni haftaya değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 378,6 lira seviyesinde seyrediyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.728 dolar seviyesinde bulunuyor. Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin yeniden açılarak normalleşme sürecinin başlayacağına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını söyledi. Bugün, yurt içinde ve ABD'de piyasaların tatil olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 doların destek 1.740 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini söyledi.
BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,26 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,55, dolar/TL yüzde 1,45, avro/TL yüzde 0,88 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, en düşük 100.896,80, en yüksek 103.306,72 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,26 artarak 103.024,34 puandan tamamladı.
ALTIN TEKNİK YORUM VE SEVİYELER
1750 bölgesinden yaşanan satışlarla mavi yükselen trend çizgisine kadar gerileyen Ons Altın fiyatında bu bölge üzerinde bugün toparlanma çabası izlenmekte. Şu anlık bu yükselişin zayıf olduğunu ve sadece dünkü kayıpların bir kısmını telafi ettiğini belirtmek isteriz. Yükseliş eğiliminin yeniden güç kazanması halinde 1750 bölgesi ilk direnç bölgesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Bu bölge üstü ataklarda ise 1765 ve 1786 seviyeeri direnç olarak izlenebilir. Aşağıda ise 1725 desteği ve yükselen mavi trendin kırılması halinde 1709 ve 1684 seviyeleri destek oluşturabilir.
Destekler: 1725-1709-1684
Dirençler: 1750-1765-1786
DOLAR KURU NE KADAR?
Merkez Bankası'nın dünkü faiz kararının ardından 6,78-6,79 seviyelerinde hareket eden dolar/TL kuru bugün 6,81 seviyelerinde seyrediyor. Euro/TL ise 7,42'de yer alıyor. Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,78'in altında kapanışlar olması durumunda 6,75 ve 6,70'in gündeme geleceğini dile getirdi.
DOLAR NEDEN DÜŞÜYOR?
Mayıs ayının ortalarını geçtiğimiz ve normalleşme sürecinin başladığı şu günlerde Amerikan Doları'nın 7.27 TL'den 6.78'e kadar düştüğü, gram altının ise 397 sınırından sert dönüp 383 TL'ye kadar düştüğü görülmektedir. Mayıs ve haziran aylarında doların düşmeye devam edeceği ve 6.30 TL'ye kadar çekileceği, gram altının da dolar ile birlikte ons fiyatının da düşmesiyle 340 TL'ye kadar ineceği tahmin edilmektedir. Haziran ayında ortalama olarak Amerikan Doları'nın 6.30 TL, gram altının 335-340 TL, çeyrek altının ise 520-550 TL bandında olacağı tahmin edilmektedir.
Konu hakkında katıldığı bir televizyon programının canlı yayınında açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk dolar kurunda yaşanan düşüşün nedenlerini şu şekilde sıraladı;
Dışarıya TL çıkışının yasaklanmış olması,
3 yabancı bankaya BDDK tarafından alınan tedbir kararı ve cezalandırılacağının söylenmesi,
Bu kararların swap işlemleri ile manüpalitif eylemler yapmak isteyen bankaları caydırması,
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından G20 ülkeleri ile swap anlaşması için görüşmelerin sürdüğünün söylenmesi,
İç piyasada yatırımcıların swap anlaşması beklentisini fiyatlaması,
Amerikan ekonomisi için açıklanan verilerin beklentilerden çok daha fazla kötü çıkması,
Amerikan Merkez Bankası FED Başkanı Powell tarafından yapılan negatif faiz açıklaması.
ALTIN
Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi özellikleri, insanların ilkçağlardan beri ilgisini çekmiştir. Altın, parlak sarı rengi ve ışıltısıyla göz alan çok ağır bir metaldir. Üstelik kolay kolay tepkimeye girmeyen çok kararlı bir element olduğu için havadan ve sudan etkilenmez. Bu yüzden hiçbir zaman paslanmaz, kararmaz ve donuklaşmaz. Bir başka özelliği de saf haldeyken çok yumuşak olmasıdır; bu nedenle kolayca dövülerek biçimlendirilebilir. Altın bütün bu özellikleriyle tarih boyunca en kıymetli metallerden sayılmıştır.
ÇEYREK ALTIN KAÇ GRAM?
Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.