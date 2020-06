Temmuz 2020 yaklaşıyor. Ocak ayında zam alan emekliler, memurlar ve memur emeklileri yeni zamlarını merak ediyor. Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde kendisini gösterecek. İşte 2020 memur emekli Temmuz zam oranları tablosu takvim.com.tr'de

Emeklinin eline 6 bin 546 TL geçecek

Halen en yüksek SSK ve Bağ- Kur emekli aylığı net 6 bin 28 lira 72 kuruş. Tavandan ödeme alan emeklinin eline yüzde 4 oranında yani 241,15 lira ek ödemeyle birlikte 6 bin 269 lira 87 kuruş geçiyor. Yüzde 4.41 artışa göre net maaş 6 bin 294 lira 59 kuruşa, ek ödeme de 251,78 liraya çıkacak. Böylece emeklinin eline toplam 6 bin 546 lira 37 kuruş geçecek.

2020 ek ödemeyle güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin maaşları ve her ay aldıkları ek ödemeleri Temmuz'da artacak. Doktorluktan emekli olanlar da üçüncü zammı, 2 bin 592 liraya çıkacak ilave ödemelerinde görecek. Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emekli doktorlara, üçüncü bir ödeme daha var. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor.

Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda bin 898, uzman olanlarda ise 2 bin 483 lira. Temmuz'da ise tüm ödemeler değişecek. SSK emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 4 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

MEMUR ARTIŞI

Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinde yüzde 4.41 olacak. Maaşlar artacağı için bunun üzerinden hesaplanan ek ödemeler de artacak. Emekli doktorların ilave ödemelerinde ise memur maaş katsayısındaki artışla yükseliş yaşanacak. Aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 592, uzman olmayanlarda bin 982 lira olabilecek.

YAKINLARI DA YARARLANIYOR

İlave ödeme, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara yönelik bir uygulama. Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor. Eğer emekli doktor, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarsa ilave ödeme kesiliyor.

Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor.

Örneğin; vefat eden bir uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine mevcut rakamlara göre bin 241 lira 51 kuruş, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna 620,75 lira ilave ödeme veriliyor.

