Bu yıl corona virüs nedeniyle mart ayından itibaren eğitimlere uzaktan devam edildi. Her şeye rağmen yüz binlerce genç bu yıl okullarından mezun olacak. Bunların bazıları bir üst eğitime devam edecek, büyük kısmı ise eğitim hayatlarını tamamlayacak. İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimi tamamlayan gençler herhangi bir işte çalışmaya başlarlarsa, sağlık hizmetlerini zorunlu sigortalılık kapsamında alacaklar. İşe giremeyen gençlerin ise 2 yıl boyunca genel sağlık sigortası (GSS) primi ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları bulunuyor.

Okulunu bitirdikten sonra işe giremeyen gençlerin kabusu olan genel sağlık sigortası (GSS) primi konusunda da yasa değişiklikleriyle önemli kolaylıklar sağlandı. Daha önce 3 kademeli olan ve yüksek meblağlara ulaşan GSS primleri bire indirildi. Böylece gençlerin üzerinde ağır borçların birikmesi önlendi. Bir başka kolaylık da okul bittikten sonra hemen işe giremeyenler için sağlandı.

24 YAŞ SINIR DİKKAT!



Bu yaz liseden veya üniversiteden mezun olan gençler, herhangi bir işe giremese de iki yıl boyunca GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilecekler. Böylece bir işe girinceye kadar iki yıl zaman kazanacaklar.İki yıllık ücretsiz tedavi hakkından yararlanabilmek için yaş sınırının aşılmaması gerekir. İki yıl için sağlanan ücretsiz sağlık hizmeti hakkı, öğrenim durumuna göre değişen yaş sınırının doldurulduğu tarihte sona erer. Lise mezunları için maksimum yaş sınırı 20 olduğu için, bu yıl haziran ayında liseden mezun olduğunda 19 yaşında olan bir genç iki yıl değil bir yıl parasız sağlık hizmeti alabilecek. Bu arada yeniden üniversiteye başlarsa tabii ki 25 yaşını dolduruncaya kadar sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edebilecek.Üniversiteden mezun olan 23 yaşındaki bir genç iki tam yıl süreyle parasız sağlık hizmetinden yararlanabilirken, mezuniyet tarihinde 24 yaşında olan genç sadece bir yıl yararlanabilecek.

2 YILLIK SÜRE MEZUNİYET TARİHİNDEN BAŞLAR



İki yıllık süre, her öğrencinin mezuniyet tarihinden itibaren başlıyor. Öğrencilerin mezuniyet kayıtları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) kayıtlarından elektronik ortamda alınarak GSS tescil işlemleri yapılıyor. İki yıllık süre, her gencin kendi mezuniyet tarihine göre belirleniyor.Örneğin, 15 Ağustos 1998 doğumlu bir genç 1 Temmuz 2020 tarihinde üniversiteden mezun olursa, herhangi bir işe girmemiş ise 1 Temmuz 2022 tarihine kadar parasız sağlık hizmeti alabilecek. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren GSS primi ödeme yükümlülüğü doğacak.Aynı genç bu iki yıllık sürede yüksek lisansa kayıt yaptırırsa 15 Ağustos 2023 tarihine, yani 25 yaşını dolduracağı tarihe kadar GSS primi ödemeden sağlık hizmeti alabilecek.Bu haklardan aynı şekilde yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşı gençler de yararlanabiliyor. Ancak, öğrenim görülen yükseköğrenim kurumunun YÖK tarafından verilen denkliğe sahip olması gerekiyor.