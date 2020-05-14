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    • Ekonomi
    • 14.05.2020 Gazete
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    stratejik öneme sahip’

    Başkanı , Başkanı ile birlikte çiftçilere çilek fidesi dağıtımı yaptı. Altay, " stratejik öneme sahip" dedi.

    ‘Tarımsal üretim stratejik öneme sahip’
    Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte çiftçilere çilek fidesi dağıtımı yaptı. Belediye olarak 2014'ten itibaren kırsalda ın desteklenmesi konusunda çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Altay, "Bugüne kadar tarıma 255 milyon liralık bütçe ayrıldı" dedi. Altay, "Covid salgını sürecinde de gördük ki tarımsal ve hayvansal üretim, savunma sanayi gibi stratejik öneme sahip. Tarım şehri Konya'da tarımsal desteklemeyi çok önemsiyoruz" diye konuştu.
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