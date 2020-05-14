‘Tarımsal üretim stratejik öneme sahip’

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ile birlikte çiftçilere çilek fidesi dağıtımı yaptı. Belediye olarak 2014'ten itibaren kırsalda tarımın desteklenmesi konusunda çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Altay, "Bugüne kadar tarıma 255 milyon liralık bütçe ayrıldı" dedi. Altay, "Covid salgını sürecinde de gördük ki tarımsal ve hayvansal üretim, savunma sanayi gibi stratejik öneme sahip. Tarım şehri Konya'da tarımsal desteklemeyi çok önemsiyoruz" diye konuştu.