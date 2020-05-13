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    • Ekonomi
    • 13.05.2020 Gazete
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    engelleri kaldırıyor

    'un ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) işbirliği ile hayata geçirdiği '' uygulaması, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda da görme engellilerin binlerce kitaba, dünyaca ünlü betimlemeli tablolara ve ders kitaplarına ücretsiz ulaşmasını sağlıyor.

    Telefon Kütüphanesi engelleri kaldırıyor
    Türk Telekom'un Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) işbirliği ile hayata geçirdiği 'Telefon Kütüphanesi' uygulaması, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda da görme engellilerin binlerce kitaba, dünyaca ünlü betimlemeli tablolara ve ders kitaplarına ücretsiz ulaşmasını sağlıyor. Kütüphanede 50'den fazla kategoride 2 bine yakın kitap yer alıyor. 28 bin 400 gönüllüsü bulunan uygulama, Covid-19 nedeniyle evde bulunan tüm gönüllüleri Engelliler Haftası'nda daha fazla kitap seslendirmeye davet ediyor.
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