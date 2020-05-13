Telefon Kütüphanesi engelleri kaldırıyor

Türk Telekom'un Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) işbirliği ile hayata geçirdiği 'Telefon Kütüphanesi' uygulaması, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda da görme engellilerin binlerce kitaba, dünyaca ünlü betimlemeli tablolara ve ders kitaplarına ücretsiz ulaşmasını sağlıyor. Kütüphanede 50'den fazla kategoride 2 bine yakın kitap yer alıyor. 28 bin 400 gönüllüsü bulunan uygulama, Covid-19 nedeniyle evde bulunan tüm gönüllüleri Engelliler Haftası'nda daha fazla kitap seslendirmeye davet ediyor.