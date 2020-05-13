Telefon Kütüphanesi engelleri kaldırıyor

'unişbirliği ile hayatageçirdiğiuygulaması,'nda da görme engellilerinbinlerce kitaba, dünyaca ünlübetimlemeli tablolara ve derskitaplarına ücretsiz ulaşmasınısağlıyor. Kütüphanede 50'den fazlakategoride 2 bine yakın kitap yeralıyor. 28 bin 400 gönüllüsü bulunanuygulama, Covid-19 nedeniyle evdebulunan tüm gönüllüleri EngellilerHaftası'nda daha fazla kitapseslendirmeye davet ediyor.