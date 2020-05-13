Başvurana 1000 lira nakdi yardım! Başvuru nasıl yapılır?





Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Selçuk, birinci fazda 2.1 milyon haneye 2 milyar 111 milyon 254 bin lira, ikinci fazda 2.3 milyon haneye 2 milyar 316 milyon 10 bin lira destek verildiğini kaydetti. Üçüncü fazda ise 892 bin 13 haneye 1000'er lira nakdi destek verildiğini vurgulayan Selçuk, "Böylece toplamda 5 milyar 319 milyon 547 bin lira yardım ulaştırdık" ifadesini kullandı.

