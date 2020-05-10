1000 TL destek doğum yılının son rakamı PTT ödeme için araştırmalar devam ediyor. Bu anlamda çeşitli açıklamalar yapılıyor. Pandemi yardımı yani 1000 TL sosyal yardım başvuruları 3. faz ödemeleri başladı. Peki, pandemi başvurusu şartları yani 1000 TL sosyal yardım başvurusu şartları nelerdir? 3. faz ödemelerinden yararlanabilmek içinse bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programı'na T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtmişti.
Başvurular e-devlet sistemine girişte vatandaşın önüne çıkan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu ekranından yapılabiliyor. Aynı zamanda arama çubuğu üzerinden de erişilebilir.
1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI
1000 TL sosyal yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız aşağıda belirtilen kriterlere göre değerlendirileceklerdir:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.
Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.
Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.
Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.
Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,
5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,
5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)'ndan gelir veya aylık alanlar (emekliler),
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar.
1000 TL devlet yardım sorgulamaları nasıl yapılır?
1000 TL devlet yardımı alarak bu süreci daha rahat koşullar altında sürdürmek mümkündür. 1000 TL devlet yardım sorgulamaları e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Coronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde tespit edilen 2 milyon aile, 1000 TL devlet yardımından yararlanabilecekler.
Aile Bakanlığı, 1000 TL devlet yardımı sorgulama işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu. e-Devlet kaydı olan vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapılarak sorgulama işlemini yapabilecekler. E-Devlet üzerinden giriş yapan vatandaşlar arama motoruna ''Bakanlık Sosyal Yardım Bilgileri'' yazıp aratarak sorgulama yapabilecekler. Açılan ekranda üzerindeki kişinin 1000 TL devlet yardımı alıp alamayacağını görüntüleyebilecekler.
Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:
Yaşlı Aylığı
Engelli Yakını Aylığı
Silikozis Aylığı
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Öksüz Yetim Yardımı
Şartlı Sağlık Yardımı
Çoklu Doğum Yardımı
Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı
Engelli Aylığı
YARDIM PARASI SORGULAMA NEREDEN YAPILIR?
Sorgulama yapılabilmesi için e-devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş yapıldıktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranından sorgulama yapılabiliyor.
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