1000 TL destek doğum yılının son rakamı PTT ödeme için araştırmalar devam ediyor. Bu anlamda çeşitli açıklamalar yapılıyor. Pandemi yardımı yani 1000 TL sosyal yardım başvuruları 3. faz ödemeleri başladı. Peki, pandemi başvurusu şartları yani 1000 TL sosyal yardım başvurusu şartları nelerdir? 3. faz ödemelerinden yararlanabilmek içinse bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor.