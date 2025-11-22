Yeni yargı paketi 50 bin mahkuma çıkış kapısı açıyor

11'inci Yargı Paketi için Cumhur İttifakı'nda yoğun bir trafik yaşanıyor. Daha önce çıkarılan yasa ile 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlarda, cezasının tamamlanmasına 5 yıl ve daha az kalanlar denetimle serbestlik kapsamına alınıp şartlı salıverilmişti.

KAPSAM GENİŞLEYECEK

Covid düzenlemesinden sadece cezaları kesinleşenler yararlanmıştı. Yeni teklif ile 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlar için kapsam genişletilmiş olacak.