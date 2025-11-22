Yeni yargı paketi 50 bin mahkuma çıkış kapısı açıyor
İnfaz indirimi için düğmeye basıldı. Düzenleme 31 Temmuz 2023 yılından önce işlenen suçları kapsayacak. Cezasının dolmasına 5 yıl ve daha az süre kalanlar şartlı salıverilecek. Terör ve örgüt suçları ile bazı özel suçlular, kapsam dışı bırakılacak. İlk aşamada 50 bine yakın mahkum cezaevinden çıkacak. Bu rakam daha sonra artacak.
11'inci Yargı Paketi için Cumhur İttifakı'nda yoğun bir trafik yaşanıyor. Daha önce çıkarılan yasa ile 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlarda, cezasının tamamlanmasına 5 yıl ve daha az kalanlar denetimle serbestlik kapsamına alınıp şartlı salıverilmişti.
KAPSAM GENİŞLEYECEK
Covid düzenlemesinden sadece cezaları kesinleşenler yararlanmıştı. Yeni teklif ile 31 Temmuz 2023 tarihinden önce işlenen suçlar için kapsam genişletilmiş olacak.
Cezasının dolmasına 5 yıl ve daha az süre kalanlar denetimli serbestlik kapsamına alınıp şartlı salıverilecek. Terör ve örgüt suçlarının kapsam dışı bırakılması planlanıyor. Buna kamuoyunda infial yaratacak bazı suçlar da eklenebilir.
50 BİNE YAKIN MAHKUM CEZAEVİNDEN ÇIKABİLİR
Çerçeve yapılacak çalışmalara göre netleşecek. AK Parti, düzenlemenin etki analizinin çıkartılmasını istedi.
İlk aşamada 50 bine yakın mahkumun denetimli serbestlik ile cezaevinden çıkması bekleniyor. Rakam daha sonra artacak.