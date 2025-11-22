Yeni yıl zammı tazminat hesaplarını değiştirecek
Ocak ayında artacak maaşlar hem kıdem hem ihbar tazminatın ı yükseltecek. Asgari ücret zammı da en düşük tutarlara yansıyacak. Maaşa göre ödemeler farklılık gösterecek…
Çalışanlara işten ayrılırken, emekli olurken ödenen tazminatta tutarlar Ocak ayından itibaren artacak. 1 Ocak itibariyle asgari ücretliler dahil tüm özel sektör çalışanlarının maaşları zamlanacak. Yeni maaşlarla birlikte hem kıdem hem ihbar tazminatı yükselecek. Asgari ücretteki artış en düşük tazminat tutarlarını yukarıya çekecek.
10 YILA EN AZ 77 BİN TL FARK
Kıdem tazminatı çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Brüt ücrete, çalışana yıl içinde yapılan düzenli ödemeler de ekleniyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor. Bu tutardan damga vergisi düşülerek ödeme yapılıyor. Halen işten ayrılan işçiye çalıştığı her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak yani net 25 bin 808 lira ödeniyor. Eğer asgari ücret Ocak'ta yüzde 30 artarsa 1 yıllık en düşük tazminat net 33 bin 550 lira olacak. 1 yıllık tazminatta 7 bin 742, 10 yıllıkta 77 bin 424 lira fark olacak. 10 yıllık çalışması olan asgari ücretli şimdi işten çıksa 258 bin 81 lira tazminat alabilirken, bu tutar Ocak'ta ayrılırsa yüzde 30 zamlı asgari ücrete göre 335 bin 505 lirayı bulacak.
YIL VE ÜCRET ETKİSİ
İhbar tazminatı da son brüt ücret üzerinden çalışma süresi dikkate alınarak hesaplanıyor. Çalışma süresi 6 aydan az olana 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar olana 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadar olana 6 hafta; 3 yıldan fazla olana ise 8 hafta üzerinden ödeniyor. Hesaplanan tutardan gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Ocak ayında artacak maaşlar ihbar tazminatını da yükseltecek. Eğer asgari ücret yüzde 30 artarsa en düşük ihbar tazminatı 6 aydan az çalışan için 10 bin 223 liradan 13 bin 290 liraya, 6 ay-1.5 yıl çalışan için 20 bin 446 liradan 26 bin 580 liraya, 1.5-3 yıl arası çalışan için 30 bin 670 liradan 39 bin 871 liraya, 3 yıl ve üstünde çalışan için 40 bin 893 liradan 53 bin 161 liraya yükselecek.
TAVANA MEMUR AYARI
Kıdem tazminatında tavan ise memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen tazminat tavanı 53 bin 919 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 53 bin 510 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar Merkez Bankası'nın enflasyon tahmin aralığına göre memur maaş artışı yüzde 18.7 olursa 64 bin 3, yüzde 20.5 çıkarsa 64 bin 973 liraya ulaşacak. Damga vergisi kesilmiş olarak en yüksek tazminat yıllık 63 bin 517-64 bin 480 lira aralığına çıkacak.
EN DÜŞÜK İHBAR TAZMİNATI TABLOSU
|Çalışma Süresi
|Mevcut
|%28,5 Zam
|%30 Zam
|%35 Zam
|%40 Zam
|6 aydan az (2 haftalık)
|10.223,41
|13.137,08
|13.290,43
|13.801,60
|14.312,77
|6 ay – 1.5 yıl (4 haftalık)
|20.446,81
|26.274,15
|26.580,85
|27.603,19
|28.625,53
|1.5 – 3 yıl (6 haftalık)
|30.670,21
|39.411,22
|39.871,27
|41.404,78
|42.938,29
|3 yıl üstü (8 haftalık)
|40.893,61
|52.548,29
|53.161,69
|55.206,37
|57.251,05
Not: Gelir ve damga vergisi kesilmiştir.
ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI
|Çalışma Süresi
|Mevcut
|%28,5 Zam
|%30 Zam
|%35 Zam
|%40 Zam
|1 yıl
|25.808,12
|33.163,43
|33.550,56
|34.840,96
|36.131,37
|3 yıl
|77.424,36
|99.490,30
|100.651,67
|104.522,89
|108.394,10
|5 yıl
|129.040,61
|165.817,18
|167.752,79
|174.204,89
|180.656,85
|10 yıl
|258.081,20
|331.634,34
|335.505,56
|348.409,62
|361.313,68
|15 yıl
|387.121,81
|497.451,53
|503.258,35
|522.614,44
|541.970,53
|20 yıl
|516.162,40
|663.268,68
|671.011,12
|696.819,24
|722.627,36
Not: Damga vergisi kesilmiştir.