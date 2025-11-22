PODCAST CANLI YAYIN

Yeni yıl zammı tazminat hesaplarını değiştirecek

Ocak ayında artacak maaşlar hem kıdem hem ihbar tazminatın ı yükseltecek. Asgari ücret zammı da en düşük tutarlara yansıyacak. Maaşa göre ödemeler farklılık gösterecek…

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Yeni yıl zammı tazminat hesaplarını değiştirecek

Çalışanlara işten ayrılırken, emekli olurken ödenen tazminatta tutarlar Ocak ayından itibaren artacak. 1 Ocak itibariyle asgari ücretliler dahil tüm özel sektör çalışanlarının maaşları zamlanacak. Yeni maaşlarla birlikte hem kıdem hem ihbar tazminatı yükselecek. Asgari ücretteki artış en düşük tazminat tutarlarını yukarıya çekecek.

AAAA

10 YILA EN AZ 77 BİN TL FARK
Kıdem tazminatı çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Brüt ücrete, çalışana yıl içinde yapılan düzenli ödemeler de ekleniyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor. Bu tutardan damga vergisi düşülerek ödeme yapılıyor. Halen işten ayrılan işçiye çalıştığı her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak yani net 25 bin 808 lira ödeniyor. Eğer asgari ücret Ocak'ta yüzde 30 artarsa 1 yıllık en düşük tazminat net 33 bin 550 lira olacak. 1 yıllık tazminatta 7 bin 742, 10 yıllıkta 77 bin 424 lira fark olacak. 10 yıllık çalışması olan asgari ücretli şimdi işten çıksa 258 bin 81 lira tazminat alabilirken, bu tutar Ocak'ta ayrılırsa yüzde 30 zamlı asgari ücrete göre 335 bin 505 lirayı bulacak.

AAAA

YIL VE ÜCRET ETKİSİ
İhbar tazminatı da son brüt ücret üzerinden çalışma süresi dikkate alınarak hesaplanıyor. Çalışma süresi 6 aydan az olana 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar olana 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadar olana 6 hafta; 3 yıldan fazla olana ise 8 hafta üzerinden ödeniyor. Hesaplanan tutardan gelir ve damga vergisi kesintisi yapılıyor. Ocak ayında artacak maaşlar ihbar tazminatını da yükseltecek. Eğer asgari ücret yüzde 30 artarsa en düşük ihbar tazminatı 6 aydan az çalışan için 10 bin 223 liradan 13 bin 290 liraya, 6 ay-1.5 yıl çalışan için 20 bin 446 liradan 26 bin 580 liraya, 1.5-3 yıl arası çalışan için 30 bin 670 liradan 39 bin 871 liraya, 3 yıl ve üstünde çalışan için 40 bin 893 liradan 53 bin 161 liraya yükselecek.

AAAA
TAVANA MEMUR AYARI
Kıdem tazminatında tavan ise memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Halen tazminat tavanı 53 bin 919 lira. Bu tutarı aşan kazancı olanlara binde 7.59 damga vergisi kesilerek her yıl için en çok 53 bin 510 lira ödeme yapılıyor. Bu tutar Merkez Bankası'nın enflasyon tahmin aralığına göre memur maaş artışı yüzde 18.7 olursa 64 bin 3, yüzde 20.5 çıkarsa 64 bin 973 liraya ulaşacak. Damga vergisi kesilmiş olarak en yüksek tazminat yıllık 63 bin 517-64 bin 480 lira aralığına çıkacak.

TakvimTakvim

EN DÜŞÜK İHBAR TAZMİNATI TABLOSU

Çalışma Süresi Mevcut %28,5 Zam %30 Zam %35 Zam %40 Zam
6 aydan az (2 haftalık) 10.223,41 13.137,08 13.290,43 13.801,60 14.312,77
6 ay – 1.5 yıl (4 haftalık) 20.446,81 26.274,15 26.580,85 27.603,19 28.625,53
1.5 – 3 yıl (6 haftalık) 30.670,21 39.411,22 39.871,27 41.404,78 42.938,29
3 yıl üstü (8 haftalık) 40.893,61 52.548,29 53.161,69 55.206,37 57.251,05

Not: Gelir ve damga vergisi kesilmiştir.

TakvimTakvim

ASGARİ ÜCRETLİNİN KIDEM TAZMİNATI

Çalışma Süresi Mevcut %28,5 Zam %30 Zam %35 Zam %40 Zam
1 yıl 25.808,12 33.163,43 33.550,56 34.840,96 36.131,37
3 yıl 77.424,36 99.490,30 100.651,67 104.522,89 108.394,10
5 yıl 129.040,61 165.817,18 167.752,79 174.204,89 180.656,85
10 yıl 258.081,20 331.634,34 335.505,56 348.409,62 361.313,68
15 yıl 387.121,81 497.451,53 503.258,35 522.614,44 541.970,53
20 yıl 516.162,40 663.268,68 671.011,12 696.819,24 722.627,36

Not: Damga vergisi kesilmiştir.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmamoğlu’nun villa dosyası büyüyor: Kara parayı Bodrum'da kaçak villaya yatırdılar
Yeni yargı paketi 50 bin mahkuma çıkış kapısı açıyor
İDEFİX
IMF'den Türkiye değerlendirmesi: Büyüme sağlam kalacak enflasyon kademeli olarak düşecek
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'da! Liderlerle bir araya gelecek
1 milyon dolarlık yüzük skandalı! Rıza Akpolat’ın özel kalemi her şeyi itiraf etti
Yasa dışı bahis operasyonu: Batuhan Karadeniz ve Fedlan Kılıçaslan hakkında kırmızı bülten
Yeni yıl zammı tazminat hesaplarını değiştirecek
Komisyondan "İmralı vizesi" çıktı! Abdullah Öcalan ile görüşme ne zaman? AK Parti'den gidecek isim belli oldu
Ekrem İmamoğlu’nun “rüşvet mühendisi” itiraf etti!
Başkan Erdoğan'dan Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae-myung'a özel davet: Türkiye'ye geliyor
3 yaşındaki Karan ilaçlama sonrası hayatını kaybetti! Gözler o firmaya çevrildi
Böcek ailesinin ölümünde yeni gelişme: Otel sahibi ve çalışanı tutuklandı!
Son taslak 5. madde! ABD ile Rusya’nın Ukrayna planında tüm detaylar ortaya çıktı! Zelenskiy "Tarihimizin en zor anı" dedi
Trump ile Mamdani ilk kez yüz yüze görüştü!
Epstein dosyasında yeni bomba! ABD'li eski bakan Larry Summers balayına Epstein adasına gitmiş
Okan Buruk'tan forvet kararı! Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i netleşti
Fenerbahçe'den transferde 3'lü taarruz!
Milyonların gözü asgari ücrette! Bakan Vedat Işıkhan "refah" mesajı
Yeşilçam’ın efsane güzeli Meral Zeren’in şoke eden son hali: Yılların acıması yok!