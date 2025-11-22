Yeni yıl zammı tazminat hesaplarını değiştirecek

Çalışanlara işten ayrılırken, emekli olurken ödenen tazminatta tutarlar Ocak ayından itibaren artacak. 1 Ocak itibariyle asgari ücretliler dahil tüm özel sektör çalışanlarının maaşları zamlanacak. Yeni maaşlarla birlikte hem kıdem hem ihbar tazminatı yükselecek. Asgari ücretteki artış en düşük tazminat tutarlarını yukarıya çekecek.

10 YILA EN AZ 77 BİN TL FARK

Kıdem tazminatı çalışanın son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor. Brüt ücrete, çalışana yıl içinde yapılan düzenli ödemeler de ekleniyor. Çalışılan süre ile giydirilmiş brüt ücret çarpılıyor. Bu tutardan damga vergisi düşülerek ödeme yapılıyor. Halen işten ayrılan işçiye çalıştığı her yıl için damga vergisi kesilmiş olarak yani net 25 bin 808 lira ödeniyor. Eğer asgari ücret Ocak'ta yüzde 30 artarsa 1 yıllık en düşük tazminat net 33 bin 550 lira olacak. 1 yıllık tazminatta 7 bin 742, 10 yıllıkta 77 bin 424 lira fark olacak. 10 yıllık çalışması olan asgari ücretli şimdi işten çıksa 258 bin 81 lira tazminat alabilirken, bu tutar Ocak'ta ayrılırsa yüzde 30 zamlı asgari ücrete göre 335 bin 505 lirayı bulacak.