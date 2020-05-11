1000 TL ödemeleri başladı-İşte 1000 TL ödeme sonuç sorgulama sayfası

Pandemi 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları açıklanmaya ödemeler yapılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 1000 TL sonuçlarının açıklanmaya devam ettiğini ve ödemelerin yapıldığını söyledi. 1 ve 2 'nci faz destek ödemesi kapsamında milyonlarca kişiye 1000 TL ödeme yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. faz destek ödemelerinin başladığını söyledi.
1000 TL destek doğum yılının son rakamı PTT ödeme için araştırmalar devam ediyor. Bu anlamda çeşitli açıklamalar yapılıyor. Pandemi yardımı yani 1000 TL sosyal yardım başvuruları 3. faz ödemeleri başladı. İşte 1000 TL ödeme sonuç sorgulama sayfası
Bu ay yapılacak ödemelerle ilgili tarihleri açıklayan Erdoğan, şu bilgileri aktardı:
"Emeklilerimizin bu ayki maaş ödemelerini 15 Mayıs'tan itibaren hesaplarına yatırmaya başlayarak bayrama kadar bitireceğiz. Yüksek öğrenim öğrencilerimizin 6 Haziran'da yapılacak burs ve kredi ödemelerini, 19 Mayıs'tan başlatıp bayrama kadar tamamlayacağız. Aynı şekilde mayıs ayı işsizlik ödemelerini de öne çektik.
Salgın kapsamında hazırladığımız sosyal destek programının ilk iki fazında 4,4 milyon vatandaşımıza biner lira nakit desteği verdik. Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle işsiz kalan vatandaşlarımıza yönelik 3. faz nakit desteği programında da ödemeler başladı. Bu kapsamdaki ödeme yapılan kişi sayısı 900 bini buldu. Sadece ramazan ayı yardımları için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımıza yarım milyar lirayı aşkın kaynak aktardık."
1000 lira sonuç sorgulama linki
1000 TL başvuru sonuçları e Devlet kapısı üzerinden öğrenilebiliyor.
https://www.turkiye.gov.tr/acshb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama
1000 TL devlet yardım sorgulamaları nasıl yapılır?
1000 TL devlet yardımı alarak bu süreci daha rahat koşullar altında sürdürmek mümkündür. 1000 TL devlet yardım sorgulamaları e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. Coronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde tespit edilen 2 milyon aile, 1000 TL devlet yardımından yararlanabilecekler.
Aile Bakanlığı, 1000 TL devlet yardımı sorgulama işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu. e-Devlet kaydı olan vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapılarak sorgulama işlemini yapabilecekler. E-Devlet üzerinden giriş yapan vatandaşlar arama motoruna ''Bakanlık Sosyal Yardım Bilgileri'' yazıp aratarak sorgulama yapabilecekler. Açılan ekranda üzerindeki kişinin 1000 TL devlet yardımı alıp alamayacağını görüntüleyebilecekler.
Yardımdan otomatik olarak faydalanacaklar ise şöyle:
Yaşlı Aylığı
Engelli Yakını Aylığı
Silikozis Aylığı
Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım
Öksüz Yetim Yardımı
Şartlı Sağlık Yardımı
Çoklu Doğum Yardımı
Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı
Engelli Aylığı
Yardım sorgulama nasıl yapılır?
Sorgulama yapılabilmesi için e-devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Giriş yapıldıktan sonra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama ekranından sorgulama yapılabiliyor.