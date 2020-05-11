1000 TL ödemeleri başladı-İşte 1000 TL ödeme sonuç sorgulama sayfası

Pandemi 1000 TL sosyal yardım başvuru sonuçları açıklanmaya ödemeler yapılmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada 1000 TL sonuçlarının açıklanmaya devam ettiğini ve ödemelerin yapıldığını söyledi. 1 ve 2 'nci faz destek ödemesi kapsamında milyonlarca kişiye 1000 TL ödeme yapıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. faz destek ödemelerinin başladığını söyledi.

1000 TL destek doğum yılının son rakamı PTT ödeme için araştırmalar devam ediyor. Bu anlamda çeşitli açıklamalar yapılıyor. Pandemi yardımı yani 1000 TL sosyal yardım başvuruları 3. faz ödemeleri başladı. İşte 1000 TL ödeme sonuç sorgulama sayfası