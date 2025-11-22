Şemsiyeleri sımsıkı tutun! Sis, pus, fırtına modu açık! Sağanak o saatte pik yapacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ege kıyıları, Balıkesir'in batısı ve Edirne çevrelerinde gün içinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.