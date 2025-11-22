Şemsiyeleri sımsıkı tutun! Sis, pus, fırtına modu açık! Sağanak o saatte pik yapacak
Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı geldi. Kuzey, iç ve batı kesimlerde bulutlu hava yoğunlaşırken, özellikle Ege kıyıları ve Trakya'nın batısında yerel sağanaklar bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile iç bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkisini gösterirken, sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürüyor. Rüzgarın güney yönlerden zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
