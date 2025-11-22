Kadraj Galeri Kadraj İkon Şemsiyeleri sımsıkı tutun! Sis, pus, fırtına modu açık! Sağanak o saatte pik yapacak

Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı geldi. Kuzey, iç ve batı kesimlerde bulutlu hava yoğunlaşırken, özellikle Ege kıyıları ve Trakya'nın batısında yerel sağanaklar bekleniyor. Marmara'nın doğusu ile iç bölgelerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkisini gösterirken, sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeyi sürdürüyor. Rüzgarın güney yönlerden zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 22.11.2025 09:08 Güncelleme Tarihi: 22.11.2025 09:21
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ege kıyıları, Balıkesir'in batısı ve Edirne çevrelerinde gün içinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde, özellikle Marmara'nın doğusunda ile İç ve Doğu Anadolu'nun birçok noktasında pus ve yer yer sis etkili olabilir.

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi öngörülüyor.

YURTTA BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Edirne çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BURSA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu